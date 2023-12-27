«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России

Санкт-Петербургский судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" приступил к резке стали для новейшего научно-экспедиционного судна проекта 23680 для Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Адмиралтейские верфи" приступили к строительству будущего флагмана полярного флота в рамках контракта, подписанного в марте этого года. Средства на постройку судна правительство выделило еще в конце прошлого года, поэтому и тянуть не стали. Предварительно, судно должно быть сдано заказчику в декабре 2028 года, т.е. через пять лет. Срок эксплуатации - не менее 30 лет. НЭС получило имя "Иван Фролов" в честь известного океанолога, члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Фролова, в течение 20 лет возглавлявшего ААНИИ.

165 метров в длину, 25 тысяч тонн водоизмещение, способность брать на борт 2,5 тысячи тонн генерального груза. НЭС одновременно является и ледоколом, и танкером, и сухогрузом, и пассажирским судном. На борту будут находиться 240 человек, 70 из которых – члены экипажа и 170 – исследователи Арктики и Антарктики

- говорится в сообщении.

При разработке нового судна учитывался опыт строительства самодвижущейся ледовой платформы "Северный полюс", также построенной "Адмиралтейскими верфями". Судно способно высаживать экспедицию на лед или необорудованный берег с двух бортов, а также выполнять погрузку/разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 т на расстояние около 25 м от борта.