Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год

Президент России отметил, что в Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Серию корветов малого и среднего водоизмещения планируется построить с 2024 года по 2035 год на "Северной верфи", а на Зеленодольском заводе в Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

"Здесь, на "Северной верфи" идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи - два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", - сказал он.

Кроме того, как отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде также строятся два больших десантных корабля. "В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей", - заявил он.

Также Путин сообщил, что на стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе - морские тральщики.

"На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", - сообщил президент.

Такая системная работа, как заявил Путин, обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.