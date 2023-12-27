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РИА Новости

Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: на "Северной верфи" будут строить корветы малого и среднего водоизмещения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

"Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.



Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.

На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики, добавил Путин.

"На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент.

По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.

Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.

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