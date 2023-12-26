Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, лишь если они позволят достигнуть целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин, действительно, готов к переговорам, он и сам говорил об этом", - заявил Песков в комментарии для The New York Times..

"Россия по-прежнему готова к этому, но только для достижения собственных поставленных целей", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя утверждения газеты, что РФ якобы сигнализировала о готовности обсуждать прекращение огня, Песков подчеркнул, что "те тезисы, которые вы озвучили, концептуально неверны".

Во время "прямой линии" 14 декабря Путин заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется поставленных еще в начале СВО целей: денацификации, демилитаризации и установления нейтрального статуса Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Теперь вернемся к этим целям - они не меняются", - подчеркнул президент.