Пресса США: Китай отказался участвовать в возглавляемой США операции «Страж процветания» в Красном море

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Китай отказался вступать в созданную США коалицию по обеспечению безопасного судоходства в Красном море, так что китайские боевые корабли не будут участвовать в операции "Страж процветания". Об этом сообщает Politico.

По данным американского издания, Пекин ответил отказом на призыв главы Госдепа США Энтони Блинкена оказать помощь "международному сообществу" в защите гражданских грузовых судов в Красном море от нападений йеменских хуситов. В Китае дали понять, что у Минобороны Китая нет никакого интереса к этой операции, проводимой под эгидой США. В то же время в Пекине не против, если "крупные страны" будут играть "конструктивную и ответственную" роль в обеспечении безопасности морских путей.

Как пишет ТГ-канал "Рыбарь", удивления это вызывать не должно, Китай самостоятельно конвоируют свои суда, защищая их от различных пиратов. В Аденском заливе действует 45-й отряд боевых кораблей НОАК. К тому же, йеменские хуситы китайские суда не трогают.

Ранее сообщалось, что Евросоюз присоединится к операции "Страж процветания", но в рамках своей собственной операции, рамки котрой будут расширены. На данный момент у Африканского рога и берегов Эритреи находится корабельная группировка в составе авианосца Dwight Eisenhower, крейсера Philippine Sea, трех эсминцев ВМС США и фрегата Languedoc, к ним также должен присоединиться фрегат ВМС Греции.