Yahoo News Japan (Япония): четыре авианосца США, Англии и Японии демонстрируют военную мощь Китаю (Yahoo News Japan)

В Южной Корее серьезно обеспокоены резким нарастанием напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Высказывается мысль, что США с союзниками создали здесь ударный кулак, достаточный для начала полноценной войны против Китая. Южнокорейские эксперты опасаются того, что Америка втянет Сеул в эту военную антикитайскую кампанию.

В связи с только что проведенными США, Великобританией и Японией крупнейшими военно-морскими маневрами в Тихом океане в региональном медиапространстве появились настороженные и даже мрачные публикации. Озабоченность нагнетанием напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе высказывается не только в традиционно критически настроенных по отношению к США странах, но и среди их региональных союзников, в частности в Южной Корее.

Крупнейший японский новостной агрегатор Yahoo News Japan публикует аналитическую статью из японского интернет-издания известной своими связями в администрации президента Южной Кореи южнокорейской газеты Chosun Shimpo под названием "Маневры мощных авианосных сил США, Великобритании и Японии в Тихом океане - это запугивание и вызов Китаю".

Когда в начале этого месяца в Зону идентификации ПВО (ПВО) Тайваня вторглись в общей сложности 150 китайских военных самолетов, четыре авианосца США, Великобритании и Японии впервые в истории собрались в Южно-Китайском море, чтобы провести совместные военно-морские маневры, направленные исключительно на сдерживание Китая. До этого два американских авианосца независимо друг от друга отрабатывали различные операции в Южно-Китайском море, но на этот раз впервые в этом регионе авианосцы США, Великобритании и Японии провели совместные масштабные действия. Следует отметить, что эти маневры совпали с весьма знаменательным изменением позиции США по вопросам глобальной безопасности. Если раньше Вашингтон занимал сдержанную и даже отрицательную позицию по вопросу о возможном создании европейской армии с целью сдерживания России, то администрация Байдена обозначила позитивные подходы к тому, чтобы активнее задействовать своих союзников в военном противостоянии и Китаю, и России.

3 октября Министерство обороны США объявило о проведении в Южно-Китайском море у берегов Филиппин крупных военно-морских маневров с целью демонстрации концепции "свободы судоходства в международных водах". В маневрах участвовала внушительная военно-морская группировка, состоявшая из боевых кораблей 6 государств во главе с двумя американскими атомными авианосцами класса "Нимиц" ("Рональд Рейган" и "Карл Винсон"), авианосцем британского королевского флота "Королева Елизавета" и эскадренным миноносцем-вертолетоносцем "Исэ" (типа "Хюга") военно-морских сил самообороны Японии. Всего в маневрах участвовало 17 кораблей и более 15 000 военнослужащих, включая эсминцы и сторожевые корабли из Канады, Нидерландов и Новой Зеландии. Такие масштабы для региона беспрецедентны. Соответствующее видео было выпущено 8 октября. Под заявленной целью маневров - "обеспечение свободы судоходства" - понималось противодействие агрессивным устремлениям Китая, связанным с претензией на суверенитет над рядом спорных территорий в Южно-Китайском море и созданием военных угроз в Тайваньском проливе.

Примерно в то же время в Тайваньском проливе китайские военные самолеты в беспрецедентно большом количестве вторглись в Зону идентификации (ADIZ) ПВО Тайваня, в результате чего напряженность в этом ареале опасно возросла. Массовое вторжение китайских боевых самолетов в зону ПВО Тайваня продолжалось с 1 по 4 октября. В общей сложности в этой китайской операции было задействовано 149 истребителей и бомбардировщиков НОАК КНР. Это самое большое количество с тех пор, как Департамент национальной обороны Тайваня (аналог министерства) опубликовал информацию о вторжении китайских военных самолетов в свою зону ПВО в сентябре прошлого года. На этот раз китайские государственные СМИ, например, близкая к ЦК КПК газета Global Times открыто угрожали Тайваню, говоря о том, что "в данный момент война - это реальность".

Эксперты полагают, что действия Запад во главе с США в Южно-Китайском море ясно продемонстрировали намерение западных союзников противостоять растущему военному давлению Китая на Тайвань. Профессор Пак Вон Гон из университета "Ихва" прокомментировал ситуацию так: "С этими четырьмя крупнейшими авианосцами, собранными Западом на таком ограниченном ТВД, в принципе уже возможно начало полноценной войны". "Ситуация опасна и для нас. Судя по всему, США будут наращивать свое давление на Сеул с целью заставить Южную Корею присоединиться к западной антикитайской военной кампании".

Участвовавшие в операции американские авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" относятся к классу сверхтяжелых авианесущих кораблей водоизмещением по 100000 тонн каждый, имеющих на вооружении по 80 различных боевых самолетов, прежде всего истребителей, самолетов раннего предупреждения, самолетов радиоэлектронной борьбы, вертолетов и т. д. "Рональд Рейган" входит в Седьмой флот США, который дислоцируется в Йокосуке, Япония, и может быть немедленно отправлен в случае войны на Корейский полуостров. "Карл Винсон" - первый авианосец США, несущий палубный истребитель-невидимку F35C с укороченным взлетом. Британский авианосец "Королева Елизавета" - один из крупнейших кораблей в истории Королевского флота (65000 тонн), вступивший в строй в 2017 году, и оснащенный более чем 40 палубными самолетами, включая истребитель-невидимку F35B вертикального взлета. Морские силы самообороны Японии - это вертолетоносец "Исэ" с полным водоизмещением 18 000 тонн и 10 боевыми вертолетами на борту.

Это чрезвычайно внушительная и опасная армада, и ее присутствие здесь внушает опасения.

Еще одним важным моментом с точки зрения оценки серьезности ситуации стало то, что советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил в интервью американскому аналитическому СМИ "Politico" 8 октября что он "искренне готов поддержать более высокие военные и оборонные возможности Европы положительно относится к во-просу создания европейской армии". Как известно, серьезные дискуссии об этой идее начались в Европе после того, как Россия насильственно присоединила к себе Крымский полуостров в 2014 году. В этой связи на европейском континенте участились заявления о том, что "нам нужна армия европейского уровня, способная конкурировать с Россией". Главным адептом и энтузиастом этой идеи является президент Франции Эммануэль Макрон, который стремится стать ведущим европейским лидером после ухода долголетнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Судя по всему, Вашингтон сейчас стремится задействовать эту идею в своих интересах. "С точки зрения США, усилия Европы по увеличению собственной военной мощи, могущей позволить крупным европейским странам действовать совместно и развертываться для более крупных совместных миссий - это позитивно, - сказал Салливан. - Однако Европе следует отказаться от абстрактных размышлений, насчет "стратегической независимости" от Соединенных Штатов и участвовать в предметных и конкретных обсуждениях стратегических вопросов с Америкой". Даже при таком замечании слова Салливана знаменуют собой новые подходы США по отношению к их прежней позиции, когда они считали, что любое обособление европейских вооруженных от США будет снижать руководящую роль Америки по отношению к своим европейским союзникам.

Таким образом можно делать вывод о возрастающих расчетах США на союзников и в важном для Америки Индо-Тихоокеанском регионе. Именно в этом контексте прошедшие в Южно-Китайском море маневры являются очень важным сигналом.