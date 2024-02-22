Германский фрегат отправился с базы в Греции в район Красного моря для участия в операции Евросоюза

Лондон. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Фрегат противовоздушной обороны ВМС Германии Hessen (F 221) вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился в Красное море, сообщил сайт Itamilradar.

Он примет участие в начавшейся в понедельник военно-морской операции Евросоюза Aspides по защите коммерческого судоходства в районе юга Красного моря и Аденского залива от атак йеменских хуситов.

Об участии своих фрегатов также объявили Бельгия и Нидерланды.

В настоящее время в регионе в рамках возглавляемой США операции под названием Operation Prosperity находится американская корабельная группировка в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, на котором базируются 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida.

Вместе с ними в операции задействован британский фрегат HMS Richmond, который в начале февраля в рамках ротации сменил эсминец HMS Diamond Королевского флота.