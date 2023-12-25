Членство Украины в ЕС отложили в долгий ящик. Киев готов унижаться дальше (Kayhan, Иран)

Обращаясь к Брюсселю, Киев выражает готовность даже "попрыгать и сплясать", лишь бы Украину пустили в Евросоюз, пишет Kayhan. Впрочем, западные партнеры делают все, чтобы отложить решение этого вопроса на как можно позднее время.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба будто бы даже заявил на днях: "Послушайте, мы уже выполнили все критерии, выполнения которые перед нами поставили, а теперь, если они нас попросят, мы готовы даже попрыгать и сплясать!"

С 2014 года, когда в Киеве к власти пришли прозападные политические силы, Украина постоянно активизировала свои действия по вхождению в НАТО. Но все это с тех же самых пор вызывало негативную реакцию со стороны России и в конечном счете предопределило нынешнюю ситуацию военного конфликта. За последние два года конфликта на Украине администрация Зеленского буквально и пела, и плясала по первому же сигналу с Запада. В Киеве наивно верили, что если сейчас они пустятся в пляс, то Украину сразу сделают членом НАТО и ЕС.

Впрочем, все унижения оставались до сих пор напрасными: пока что Запад не только не выполнил своих обещаний, данных Киеву по членству в двух политических организациях, но еще и заявил, что, несмотря ни на какие критерии, которые Киев изо всех сил пытался выполнить, о членстве в НАТО "и речи быть не может", пока на территории Украины идут военные действия. В отношении вступления в ряды ЕС ситуация немногим лучше: чиновники в Брюсселе постоянно ставят перед Киевом множество критериев и предварительных условий, но при этом дают понять, что процесс вступления страны в Евросоюз "может занять годы".

Несмотря на все это безразличное отношение Европы к членству Украины в НАТО и ЕС, киевские власти все равно хотят затащить страну в НАТО и Евросоюз любой ценой. Совсем недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал ожидания Киева от вступления в ЕС так: "Если вы полагаете, что Украина до сих пор не сделала достаточно, чтобы убедить Брюссель, то я скажу так: все, что нам осталось, это попрыгать или спеть для них (ЕС)". "Если в их пожелания входят еще прыжки и танцы, то мы готовы выполнить и это!" — продолжил глава украинского МИДа. Но при этом он подчеркнул, что Киев на самом деле выполнил все условия, которые уже выдвигали в Брюсселе для вступления в Евросоюз, и он призвал все страны — члены ЕС признать, что Украина приложила на этом пути все необходимые усилия.

Перед очередной недавней встречей в Брюсселе Кулеба заявил, что "все ключевые предложения Венецианской комиссии уже стали частью законов Украины". Венецианская комиссия — это консультативный орган, также входящий в структуру ЕС. При этом его основной функцией является надзор за конституциями стран организации.

Однако в заявлениях отдельных высокопоставленных чиновников ЕС и Еврокомиссии отчетливо читается желание отложить вступление Украины на максимально долгий срок. Так, глава Еврокомиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен в интервью французским СМИ объясняла, что на ближайшей встрече "лидеры стран ЕС будут обсуждать только переговоры о вхождении Украины в состав организации, но не само вступление как таковое". Хотя она и похвалила Украину за реализацию "фундаментальных реформ" в последние месяцы, вместе с тем, подчеркнула: "Если переговоры по вхождению Украины в состав ЕС и продолжатся, впереди еще очень длительный процесс". Заседание государств — членов Евросоюза по принятию решения о переговорах запланировано в Брюсселе на ближайшее время. Ожидается, что страны проголосуют за "начало переговоров по членству Украины в ЕС". Однако перед этим некоторые СМИ, в частности, информагентство Reuters сообщало, что принятие окончательного решения будет отложено.

Надежды, развеянные по ветру

Сейчас все больше СМИ, среди которых немало и западных, официально и публично признают победу России и поражение Украины и начинают говорить о переговорах между двумя сторонами. В частности, сайт Foreign Policy отмечает, что изначальные надежды администрации Джо Байдена навязать России стратегическое поражение на украинском поле битвы (по всем фронтам — не только военным, но и экономическим, идеологическим и пр.) не оправдались. И таким образом, издание практически впервые на Западе начинает обсуждать варианты Вашингтона не относительно победы над Россией, но относительно "выхода из тупика" в данном конфликте.

Это издание пишет, что Вашингтон не только не в состоянии повернуть вспять процессы продвижения России на Украине, переломить ход событий на фронтах, но он также не может заставить Россию сожалеть или раскаиваться из-за начала СВО, не в состоянии заставить и Китай пересмотреть свои подходы и отказаться от планов по возможному силовому решению "Тайваньского вопроса". Ни у самого Путина, ни у его вероятного преемника не будет никаких причин переориентировать политику страны снова на Запад, равно как и не будет никакой необходимости "просить прощения". И никакие надежды правительства США на подобные действия, очевидно, не оправдаются. Российская экономика, если и находится в каком-то трудном положении, то только из-за бума военного производства и некоторого, вызванного этим дисбаланса, но никак не из-за сокращения торговли с внешним миром, на что, собственно, делали самую большую ставку на Западе.

Крупнейший торговый партнер России, Китай, на уговоры Соединенных Штатов не торговать с Россией отвечает вежливо, но уклончиво. Страны Центральной Азии, через которые Россия имеет возможность получать все то, что она не может пока получать напрямую, только на словах обещают соблюдать ограничения, но на деле не желают фактически участвовать в западных санкциях. Зато у Китая есть близкий пример того, как можно успешно противостоять санкциям, в случае если он тоже решится открыто бросить вызов США и всему Западу из-за Тайваня. А неспособность Украины контратаками как-то изменить линию фронта, которая осталась неизменной с начала июня сего года, показала, что надежды Вашингтона на поле боя — не что иное, как кровавый тупик, который съедает все больше денег и постоянно требует крови.

Но надеяться на то, что это будет просто длительный тупик с ничейным исходом, было бы еще большей ошибкой. Если учесть количество боеприпасов и военных, которыми располагает Украина, и те ресурсы, что есть у России, то вывод только один: Украина уже проиграла сражение. А чтобы вести войну на истощение — последнюю надежду, которая еще может быть у киевского режима, — нужно тоже обладать некоторыми преимуществами, которых у Украины нет. Должно быть серьезное опережение в экономике. Однако Украина имеет менее четверти людских ресурсов, которые есть у России, страдает от тяжелых потерь на полях сражений. Страну ежегодно покидают сотни тысяч беженцев. Для Украины в нынешней ситуации на что-то надеяться также несостоятельно, как это было в случае фашистской Германии после тяжелых поражений, которые она потерпела в сражениях с Красной армией в 1944 году. Запад отстает от России и ее партнеров в производстве вооружений. Но сейчас еще начался конфликт в Газе, который постоянно уменьшает возможности Запада помогать Украине так, как он помогал до октября 2023 года.

Но даже если Запад будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь на прежнем уровне, Украина с продолжением конфликта все равно будет и дальше слабеть. И если линии фронта будут оставаться стабильными, очевидно, что найдется не так много "доноров", которые захотят выделить сотни миллиардов долларов на восстановление экономики Украины; особенно, если восстановительные работы будут вестись под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников. При этом, если такие работы по реконструкции не вести, лишь очень малая часть украинских беженцев вернется в свои дома. Также очевидно, что без массового возвращения украинцев страна так и останется разоренным несостоявшимся государством. И это (невозвращение массы украинцев на родину в ближайшее время) оставляет Вашингтону немного весьма непривлекательных вариантов. Один из них — отправка на Украину сил НАТО для решения проблемы нехватки рабочей силы, то есть именно то, что Байден в свое время как раз отверг, поскольку он сам говорил, что в этом случае не исключает возможности начала третей мировой войны. И второй вариант — оказание давления на правительство Зеленского по различным непрямым каналам, чтобы оно начало искать способы разрешить проблему конфликта с Россией. То есть, что-то похожее на то, что уже начинает делать команда Байдена.

Безрезультатность политики санкций

Недавно о неэффективности применения против России западных санкций написало американское издание Politico. Издание отмечало, что как раз перед введением двенадцатого пакета санкций против России Евросоюз, признавая, что все действующие санкции остаются "недостаточными", обвинял Китай в том, что тот своей политикой якобы сводит на нет все усилия европейцев по ограничению российской экономики. И на недавнем саммите стран ЕС организация пригрозила, что объявит имена более 10 китайских компаний, обвиняемых в экспорте в Россию важных ключевых технологий, используемых для обеспечения военных действий против Украины. Фактически, подобным обвинением Евросоюз расписался в собственном бессилии что-либо предпринять против китайских компаний, которые делают политику санкций против России неэффективной. Но на деле же, подчеркивало Politico, не только китайские, а сами европейские компании продолжали поставлять России ключевые материалы для российских оружейных арсеналов.

Парадоксально, но факт. Продолжающийся импорт в Россию подпадающих под санкции микроэлектроники, беспроводных спутниковых навигационных систем и других жизненно важных комплектующих, необходимых для ведения современных боевых действий, за первые девять месяцев 2023 года уже составил сумму в 900 миллионов долларов, что примерно равно сумме за аналогичный период до начала конфликта! Все это показывает, что основной массив западных санкций, введенных сразу после начала СВО 5-6 марта 2023 года, даже не имел и временного эффекта и позволил Москве, Минску и другим ее партнерам сохранить стабильность основных цепочек поставок. И неужели Евросоюз, уже признав неэффективность санкций против России, на очередном саммите провозглашая новый пакет ограничений, снова повторяет это свое собственное бесплодное безумие?