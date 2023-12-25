Германия предоставит Украине военную помощь в размере 11 млрд евро, но не сразу

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На сегодня Германия продолжает оказывать существенную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. Страна занимает первое место в Европе по объему помощи Киеву и второе место в мире после США, выделив почти 6 миллиардов евро на это дело.

Эта поддержка включает в себя широкий спектр материально-технической помощи и программы обучения.

С начала конфликта Германия предоставила Украине 5,97 миллиарда евро, а также взяла на себя дополнительные обязательства в размере 4,929 миллиарда евро, продленные до 2028 года. Таким образом, с начала конфликта и до 2028 года военная помощь, которую предоставил и предоставит Берлин Киеву будет на общую сумму почти 11 миллиардов евро.

Эти средства были распределены на несколько лет. В 2022 году Германия выделила 1,63 миллиарда евро на поддержку различных инициатив. А в 2023 году Германия выделила Украине примерно 5,4 миллиарда евро на военную помощь, что представляет собой значительный рост по сравнению с 2022 годом.

Что касается военной техники, немецкие поставки на Украину включают различные боевые машины, такие как гусеничные многоцелевые машины (BV206, M113), БМП (Marder 1A3), бронетранспортеры (Dingo 2) и боевые танки (Leopard 1A5 и Leopard 2 А6).

В сфере ПВО Германия поставила Украине несколько систем ПВО, в том числе «Гепард 1А2», SLM и SLS «Ирис-Т», мобильные ЗРК «Патриот» и ПЗРК «Стингер». Артиллерийская поддержка включает 155-мм боеприпасы, системы залпового огня, в том числе MARS II, и самоходные гаубицы PZH 2000.

Инженерные возможности Украины были улучшены за счет машин разминирования Wisent 1, машин-мостоукладчиков Biber, эвакуационных бронемашин Bergepanzer 2 и 3, а также инженерных бронированных машин Dachs 1A2.

Кроме того, Германия предоставила различные другие виды боевой техники, включая беспилотники, лазерные дальномеры и оборудование связи.

Эти усилия дополняются логистической поддержкой: на Украину доставлено множество грузовиков и транспортных средств, в том числе специализированные HMMWV, Zetros и тяжелые грузовики HX81. В пакет помощи также входят предметы первой необходимости, такие как медикаменты и полевое оборудование.

Германия также сыграла свою роль в сфере обучения: более 10 000 украинских солдат прошли обучение в Германии. Эти учебные курсы охватывают различные аспекты, включая тактику, управление боем, эксплуатацию транспортных средств, систем вооружения и их ремонт.