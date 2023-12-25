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Военное обозрение

ВВС США с задержкой на год получили на вооружение два истребителя F-15EX

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США пополнились еще двумя новейшими многоцелевыми истребителями F-15EX, доведя их общее количество до четырех единиц. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы Энглин.

Пара новых F-15EX прибыла на авиабазу Энглин 20 декабря 2023 года с задержкой на год, первоначально их поставка была запланирована на декабрь 2022 года, но из-за производственных проблем была перенесена. Таким образом, на сегодняшний день ВВС США имеют в своем составе четыре новых истребителя F-15EX.

Первый и второй истребители прибыли на базу Энглин в 2021 году, они используются для испытательных полетов. Теперь к этой группе присоединились третий и четвертый самолеты, затем прибудут еще два, вроде как до конца этого года. В общем, испытательная группа будет состоять из шести истребителей.

Серийные поставки F-15EX планировалось начать в этом году, но скорей всего, они будут сдвинуты. Всего согласно бессрочному контракту ВВС США должны были получить 144 самолета, но сейчас речь идет о всего 104 истребителях взамен уже устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C/D.

От предыдущих версий F-15EX отличается современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Истребитель будет поставляться только в двухместном варианте.

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Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
АФАР
ГЗЛА
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