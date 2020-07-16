ВВС США заказали первые истребители F-15EX

Министерство военно-воздушных сил США 13 июля 2020 года выдало корпорации Boeing твердый контракт cтоимостью 1,192 млрд долл на производство и поставку ВВС США первых восьми новых многофункциональных истребителей F-15EX. Их закупка ранее была санкционирована в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год. Тем самым ВВС США вернулись к закупке истребителей четвертого поколения cпустя 15 лет после прекращения их поставок - последний истребитель F-15E был поставлен ВВС США в 2001 году, а последний истребительй Lockheed Martin F-16 - в 2005 году.

Первый истребитель Boeing F-15EX (военный номер 20-0001) в постройке на предприятии Boeing в Сент-Луисе (с) Eric Shindelbower / ВВС США

Сообщается, что первые два законтрактованных самолета F-15EX, уже находящиеся в постройке на предприятии Boeing в Сент-Луисе, будут поставлены ВВС США в во втором квартале 2021 финансового года (то есть в первом квартале 2021 календарного года), а остальные шесть - в 2023 финансовом году. Все они будут поставлены на авиабазу Эглин (Флорида) и будут использоваться для испытаний.

В целом рамочный контракт, выданный Boeing 13 июля, определен суммой в 22,89 млрд долл, и, видимо,охватывает стоимость 144 самолетов F-15EX, которые ВВС США намерены суммарно закупить. В проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год планируется санкционировать закупку следующих 12 единиц F-15EX, а в последующие четыре финансовых года - еще суммарно 64 самолета. Таким образом, закупки F-15EX будут продолжаться в целом минимум до 2030 финансового года.

ВВС США планируют заменить истребителями F-15EX часть истребителей Boeing F-15C/D Eagle. F-15EX является двухместным истребителем (вопреки изначально продвигавшемуся Boeing одноместному варианту F-15X) и должен быть оснащен современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Самолет будет оснащен конформными баками.

Изображение истребителя Boeing F-15EX (c) Boeing