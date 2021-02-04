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Первый полет истребителя F-15EX

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Корпорация Boeing сообщила, что 2 февраля 2021 года совершил первый полет первый построенный на ее предприятии в Сент-Луисе для военно-воздушных сил США многофункциональный истребитель Boeing F-15EX (военный номер 20-0001), представляющий собой новейшую модификацию известного истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. Заявлено, что первые два самолета F-15EX будут переданы ВВС США в конце первого квартала 2021 года.

Первый построенный для ВВС США истребитель Boeing F-15EX (военный номер 20-0001) в первом полете. Самолет еще не окрашен. Сент-Луис, 02.02.2021 (с) vikingaeroimages / Instagram

Напомним, что министерство военно-воздушных сил США 13 июля 2020 года выдало Boeing контракт cтоимостью 1,192 млрд долл на производство и поставку ВВС США первых восьми новых истребителей новой модификации F-15EX так называемой стартовой малой серии (Low Rate Initial Production - LRIP). Их закупка ранее была санкционирована в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год.

Тем самым ВВС США вернулись к закупке истребителей четвертого поколения cпустя 15 лет после прекращения их поставок - последний истребитель F-15E был поставлен ВВС США в 2001 году, а последний истребителей Lockheed Martin F-16 - в 2005 году.

В военном бюджете США на 2021 финансовый год выделены средства на закупку следуюших 12 истребителей F-15EX, а в последующие четыре финансовых года планируется заказать еще 72 самолета. В целом рамочный контракт, выданный Boeing 13 июля 2020 года, определен суммой в 22,89 млрд долл, и, видимо,охватывает стоимость 144 самолетов F-15EX, которые ВВС США ранее были намерены суммарно закупить, с продолжением закупок F-15EX минимум до 2030 финансового года. Позднее появились сообщения, что ВВС США планируют суммарно закупить уже 200 истребителей F-15EX.

Из восьми заказанных первых истребителей F-15EX, первый из которых совершил первый полет теперь, первые два будут переданы ВВС США в конце первого квартала 2021 года, а остальные шесть - к 2023 финансовому году. Все эти восемь самолетов будут поставлены на авиабазу Эглин (Флорида) и будут использоваться для испытаний. Поставки серийных самолетов F-15EX должны быть начаты в 2023 финансовом году, первыми их получит 123-я истребительная эскадрилья 142-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Орегона, базирующегося на авиабазе Портленд.

ВВС США планируют заменить истребителями F-15EX часть истребителей Boeing F-15C/D Eagle. F-15EX является двухместным истребителем (вопреки изначально продвигавшемуся Boeing одноместному варианту F-15X) и должен быть оснащен современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Самолет будет оснащен конформными баками.

28 фнвраля 2021 года правительство США официально разрешило Boeing предложить истребитель F-15EX в качестве кандидата на бесконечный тендер по закупке 144 новых истребителей для ВВС Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
F-15
F-16
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
АФАР
ГЗЛА
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