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Военное обозрение

В США прошли испытания нового радара для ЗРК Patriot

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Источник изображения: defensenews.com

В США прошли первые испытания радиолокационной станции LTAMDS для зенитного ракетного комплекса Patriot. Как заявили в компании Raytheon, первые испытания радара, признанные успешными, проводились в лабораторных контролируемых условиях.

Разработка нового радара для комплексов Patriot ведется с осени 2019 года в рамках проекта LTAMDS. Этот проект предполагает создание систем, которые позволят организовать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Согласно сообщению, в ходе первых испытаний элементов перспективной радиолокационной станции были проведены настройки приемо-передающих модулей, а также проведена проверка их работы с помощью симуляции различных целей. Теперь специалистам Raytheon предстоит собрать все элементы радара в единый корпус, после чего начнутся полевые испытания прототипа станции в том числе и с использованием реальных мишеней.

Перспективная радиолокационная станция для комплексов Patriot получила активную фазированную антенную решетку и приемо-передающие модули, выполненные на основе нитрида галлия, а не традиционного для современных систем радиолокации арсенида галлия.

Как сообщается, новый перспективный радар LTAMDS хотя и разработан в рамках программы усовершенствования ЗРК Patriot, но далее он войдет в состав новой ракетной системы Integrated Air and Missile Defense System, которая впоследствии заменит на вооружении ЗРК Patriot. Американцы не сильно распространяются о новой системе, известно, что новая РЛС имеет круговой обзор (благодаря двум дополнительным тыльным установкам), увеличенную дальность обнаружения, которой хватит "даже для перспективных ракет системы ПВО" и "способна обнаруживать гиперзвуковые цели".

​Первый образец радара будет проходить испытания в составе ЗРК Patriot, до конца 2022 года Raytheon должен будет поставить для испытаний шесть предсерийных образцов радаров. О сроках принятия новой РЛС на вооружение и начала серийного производства пока ничего не сообщается.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
АФАР
ГЗЛА
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