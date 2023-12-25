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Военное обозрение

Румынская армия в ноябре 2023 года провела первый пуск из ЗРК Patriot при содействии ВС США

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Источник изображения: topwar.ru

В ноябре 2023 года вооруженными силами Румынии был проведен первый пуск ракеты из зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. В обеспечении и проведении пуска ракеты участвовали и специалисты армии США.

Как сообщает западная пресса, военные учения проходили 15 и 16 ноября 2023 года на полигоне в районе города Капу-Мидия на юго-востоке Румынии. Целью учений были испытания возможностей сил противовоздушной обороны страны, в том числе проверка использования румынской армией приобретенной у США системы Patriot.

Майор Эндрю Петри из ВС США, являющийся ответственным за обучение в рамках программы сотрудничества с Румынией, назвал пуск ракеты успешным и подчеркнул большой вклад Вашингтона в модернизацию и укрепление вооруженных сил Румынии.

В 2017 году, напомним, Государственный департамент США разрешил продать Румынии ЗРК Patriot, первые поставки комплексов противовоздушной и противоракетной обороны начались в 2020 году. ЗРК Patriot поступили на вооружение 74-го полка румынских вооруженных сил.

Западные СМИ напоминают, что Румыния имеет выход к Черному морю и достаточно протяженную границу с Украиной, поэтому она нуждается в укреплении своей безопасности, в том числе и в плане противовоздушной и противоракетной обороны. Наблюдая за фиаско украинской армии, США будут и далее наращивать военные возможности своих восточноевропейских сателлитов, среди которых особо важная роль отводится Польше и как раз Румынии как наиболее крупным и населенным странам, расположенным на украинской границе.

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Польша
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Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
Военные учения
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