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Соединенным Штатам Америки необходимо уважать суверенитет Китая и быть более осторожными в своих действиях и заявлениях. Об этом заявил начальник объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли на видеоконференции с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Китайский генерал назвал ключом к установлению нормальных отношений между Пекином и Вашингтоном правильное понимание последним Китая и его интересов. Американской администрации стоило бы уважать интересы Китая, занявшись развитием практического сотрудничества. Лю Чжэньли подчеркнул, что вопрос Тайваня, который часто обсуждается в США, является внутренним делом Китая, он исключает любое вмешательство внешних сил, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках, предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе и в отношениях КНР и США в целом

- подчеркнул китайский генерал.

Таким образом, Пекин дает понять Вашингтону, что не собирается мириться с вмешательством последнего в ситуацию с Тайванем. Китай намеревается защищать свои национальные интересы, и Соединенным Штатам в меняющемся мире необходимо это понять, иначе перспективы развития событий могут быть самыми непредсказуемыми.

Однако США, следуя своему гегемонистскому курсу, пытаются навязывать свое представление о том, как должен быть устроен мировой порядок, даже таким мощным державам как Китай. Рано или поздно такая политика может обернуться для Соединенных Штатов большим разочарованием.