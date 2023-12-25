Войти
Военное обозрение

Начальник штаба военного совета КНР: Американская сторона должна соблюдать осторожность в словах и поступках

89
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенным Штатам Америки необходимо уважать суверенитет Китая и быть более осторожными в своих действиях и заявлениях. Об этом заявил начальник объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли на видеоконференции с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Китайский генерал назвал ключом к установлению нормальных отношений между Пекином и Вашингтоном правильное понимание последним Китая и его интересов. Американской администрации стоило бы уважать интересы Китая, занявшись развитием практического сотрудничества. Лю Чжэньли подчеркнул, что вопрос Тайваня, который часто обсуждается в США, является внутренним делом Китая, он исключает любое вмешательство внешних сил, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках, предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе и в отношениях КНР и США в целом

- подчеркнул китайский генерал.

Таким образом, Пекин дает понять Вашингтону, что не собирается мириться с вмешательством последнего в ситуацию с Тайванем. Китай намеревается защищать свои национальные интересы, и Соединенным Штатам в меняющемся мире необходимо это понять, иначе перспективы развития событий могут быть самыми непредсказуемыми.

Однако США, следуя своему гегемонистскому курсу, пытаются навязывать свое представление о том, как должен быть устроен мировой порядок, даже таким мощным державам как Китай. Рано или поздно такая политика может обернуться для Соединенных Штатов большим разочарованием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Похожие новости
26.10.2021
Китай оккупировал «задний двор» США
25.11.2019
Малозаметные ракеты и дроны посеют хаос на территории США
03.07.2017
Уведомления о поставках партии американского вооружения Тайваню
30.10.2015
Diplomat: Китай жестко ответит на провокации Запада
07.10.2015
Интервью Ричарда Битцингера
13.11.2013
Стабильный источник доходов для нашего ОПК
11.03.2009
США отказались продавать военные самолеты Тайваню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"