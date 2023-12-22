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Интерфакс-АВН

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Полет третьей миссии частных астронавтов компании Axiom Space на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесён с 9 на 17 января следующего года, сообщила в четверг компания.

"Миссия Ax-3 к МКС теперь намечена на 17 января, запуск будет осуществлён со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди", - говорится в сообщении компании.

Корабль с астронавтами на борту будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX.

В состав экипажа входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который будет исполнять обязанности командира экипажа, а также итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции.

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырёх человек проведёт на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полёт экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

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Страны
США
Турция
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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