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Интерфакс-АВН

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

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Вид изнутри будущей частной станции Axiom Space
Вид изнутри будущей частной станции Axiom Space.
Источник изображения: Axiom Space

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская компания Axiom Space во вторник обнародовала состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках третьей миссии частных астронавтов Axiom-3 в январе 2024 года.

Командиром экипажа назначен бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который принимал участие в первой миссии компании на МКС Axiom-1 в качестве командира.

Также в состав вошли итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции. Все трое имеют опыт службы в Военно-воздушных силах своих стран.

Астронавты отправятся к станции на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Он будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырёх человек проведёт на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полёт экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

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США
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NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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