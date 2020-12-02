SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX в декабре планирует вывести на орбиту с помощью своих ракет-носителей четыре космических аппарата, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

В частности, в рамках контракта с NASA 5 декабря к Международной космической станции стартует ракета-носитель Falcon 9 с очередным грузовым кораблем Cargo Dragon, который доставит ее экипажу около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Затем на орбиту SpaceX планирует вывести американский телекоммуникационный спутник SXM-7 и турецкий спутник связи Turksat 5A.