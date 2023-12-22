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Чехия против России, но за спиной НАТО. В Праге готовятся к реальной войне (Lidovky, Чехия)

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Учения НАТО Saber Junction Exercise в Хохенфельсе на юге Германии
Учения НАТО Saber Junction Exercise в Хохенфельсе на юге Германии.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Lidovky: в Чехии призвали усилить гибридные атаки на Россию и готовиться к войне

Глава Генштаба вооруженных сил Чехии Карел Ржегка постоянно говорит о вероятности войны НАТО с Россией, пишет Lidovky. И это имеет свой резонанс. Автор статьи рассуждает о том, как усилить гибридные атаки против России и что делает руководство страны, чтобы подготовиться к реальным боевым действиям.

Война с Россией вполне вероятна, хотя сейчас нам кажется обратное. Об этом на конференции под названием "Готовы к борьбе?" заявил глава Генерального штаба вооруженных сил Чешской Республики Карел Ржегка.

Функционер такого уровня и из такого ведомства явно не высасывает информацию из пальца — его окружает масса специалистов, аналитиков, ему помогает весь аппарат Военной разведки, спецслужбы, которые используют самые разные источники для получения информации именно для таких прогнозов. В общем, такое заявление от военного не внушает оптимизма.

По косвенным признакам мы видим — что-то происходит. Например, Чешская Республика обновляет планы мобилизации и прикидывает, какой может быть военная структура чешской армии. Давайте вспомним, что в отличие от обязательной военной службы всеобщую воинскую обязанность никто не отменял. Этим объясняется и то, что президент Чешской Республики, в отличие от своего предшественника, уже не разрешает участвовать в боях на Украине ни одному чеху, который в недавнем прошлом прошел военную подготовку в армии и еще не достиг 60-летнего возраста. "Такие люди нужны, прежде всего, для защиты нашей страны", — обосновывает решение министр обороны ЧР Яна Чернохова.

Государство, например, ремонтирует некоторые железнодорожные и автодорожные мосты так, чтобы повысить их грузоподъемность и сделать их пригодными для прохождения тяжелой техники. Пример — мост между Трутновым и государственной границей в направлении транзита юго-запад — северо-восток. Предположительно, бои могут развернуться в Польше, а Чехия отправляла бы туда на помощь по несколько тысяч своих солдат и обеспечивала бы на своей территории коридор для прохождения иностранных войск.

Победить и захватить

Оппозиционные политики иногда называют подобные перспективы запугиванием, но это реальный прогноз, подготовленный военными специалистами, не отягощенными политикой. По словам генерала Карела Ржегки, Россия перешла на военную экономику и производство, и спецслужбы постоянно сокращают то время, за которое Россия сумеет восстановить свои боевые силы после первых потерь на Украине.

"Украина выигрывает для нас время и держит Россию далеко от наших границ", — заявил начальник Генерального штаба Чешской Республики о нынешнем конфликте, отметив, что мы должны приложить все усилия и продолжить помогать Киеву, сохранив единство Запада. Но мы видим, как по мере затягивания вооруженного конфликта, появляются все новые "трещины", и пример тому — действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которому в последнее время успешно удается тормозить помощь Украине.

Россия не скрывает своих имперских амбиций, а идеология режима Владимира Путина построена на ностальгии по победе во Второй мировой войне. Россия явно хочет преподать еще один такой же урок Европе. Дело тут не в фашизме. Просто Владимир Путин видит для себя угрозу в европейской демократии и всеми силами старается ее уничтожить.

Простая математика не дает России никакого превосходства. Напротив. В Российской Федерации проживает 143 миллиона человек, а в Европейском Союзе — 448 миллионов, в США — 322 миллиона и еще 38 миллионов живут в Канаде. Тем не менее Россия все активнее милитаризует общество, вводя, в том числе, предвоенную подготовку. Кроме того, там осталась обязательная срочная служба, и в конфликте на Украине Россия формирует воюющую армию.

В будущем возможны несколько сценариев, связанных именно с расколом единства Запада и ослаблением или даже распадом Североатлантического альянса, на что Россия, по-видимому, рассчитывает. Вероятно, наиболее правдоподобен сценарий, при котором восток Европы, в первую очередь Польша, которая как бельмо на глазу у России, а также Прибалтика, а может, и мы, будет обороняться в тесной связке с союзниками. Также вероятна агрессия, связанная с мятежом русского меньшинства в Прибалтике. На это направлена и нынешняя российская гибридная деятельность, свидетелями которой мы в последнее время являемся.

Око за око

Выступая на означенной конференции, глава Службы безопасности и информации Михал Коуделка, в качестве примера такой гибридной деятельности привел вмешательство в президентские выборы, а также дезинформационную кампанию, которую проводит Россия для создания хаоса. Сюда же относится отправка мигрантов через границу с Польшей, странами Прибалтики и Финляндией, а также поддержка крайних сил политического спектра.

А чем на все это отвечает Запад? К ответным мерам можно причислить не слишком эффективные экономические санкции и помощь не слишком влиятельной демократической оппозиции в России. Но Запад обязан действовать. Намного эффективнее будет помогать демократическим СМИ, которые настроены критически к режиму и которые доносят до россиян правдивую информацию. Например, у таких СМИ, как "Медуза"*, "Радио свобода"*, Alteo Breaking* и других довольно широкая аудитория в "Телеграмме", и это открывает определенные возможности, хотя и они не безграничны.

У Запада нет своей фабрики троллей, хотя армии НАТО предпринимают попытки провести информационную операцию. Но в основном это оборонительные операции, а не наступательные. Пока лучше всего у нас получается разглагольствовать о дезинформационных и гибридных операциях на конференциях и в СМИ. Но этого уже мало. Нужно задуматься над тем, как отплатить России тоже же монетой. Например, вы взорвали нам склад в Врбетице, а мы устроим вам то же самое. Вы дурите наше население и создаете хаос, так и мы сделаем вам то же самое.

Звучит, конечно, как научная фантастика, но почему бы и нет? Симметричный ответ и сила — единственное, что понимает Россия.

* СМИ, выполняющее в РФ функции иноагента, прим. ред.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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