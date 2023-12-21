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ТАСС

В ФРГ разрешили в 2022 году экспорт оружия на Украину на €2,245 млрд

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Перемещение ЗСУ "Гепард" в Харьковской области, 25 сентября 2023 года
Перемещение ЗСУ "Гепард" в Харьковской области, 25 сентября 2023 года.
Источник изображения: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Согласно докладу Минэкономики страны, доля этих поставок составила в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт оружия

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Четверть экспорта германского оружия в 2022 году пришлась на Украину, правительство ФРГ разрешило поставить туда военной продукции на сумму около €2,245 млрд. Об этом говорится в докладе, опубликованном Минэкономики страны.

"Германия твердо находится на стороне Украины <...>, это непосредственно касается и поставок военных товаров. Так, Украина за отчетный год заняла первое место среди стран - получателей [германского оружия] с долей в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт оружия", - сказано в документе. Минэкономики уточняет, что это "примерно €2,245 млрд".

Всего в 2022 году власти ФРГ выдали разрешений на поставки оружия на сумму €8,362 млрд. Из них 92,2% (€7,7 млрд) пришлось на страны ЕС, НАТО, государства, которые считаются партнерами альянса, а также на Республику Корея, Сингапур и Украину.

"Продолжение поддержки Украины в деле ее самообороны было в 2022 году и будет впредь главным приоритетом", - приводятся слова статс-секретаря в Минэкономики Свена Гигольда.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя. 

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