Спецоперация России на Украине открыла ящик Пандоры

Evrensel (Турция): "стратегический компас" ЕС и расчеты на передел

Мир на пороге перемен, и прежняя система альянсов себя изжила, пишет Evrensel. "Западный фронт" теряет единство, так как одной "враждебности к России" недостаточно, отмечает автор статьи. Идет перетасовка карт, европейские страны вступают в борьбу за влияние.

Завершился первый месяц военной операции России на Украине. На фоне саммитов НАТО, ЕС, G7, которые приходятся как раз на эту дату, на "западном фронте" происходят интересные события.

Грубо говоря, за три года до окончания первой четверти XXI века мир, похоже, стоит на пороге разделения империалистических государств на два лагеря: старый "западный блок" и новый "восточный блок" по оси Россия – Китай.

А когда мы делаем еще один шаг вперед от этой общей картины, то видим, что противоречия между империалистическими государствами, входящими в один блок, еще глубже и очевиднее, чем противоречия в годы холодной войны. Во время холодной войны в силу идеологической поляризации на основе капитализма – социализма участники одного блока могли без труда скрывать противоречия между собой. Ведь было ясно, что проявление противоречий каждый раз играет на руку "контрблоку".

При этом сегодня кажется, что, поскольку между двумя блоками, условно говоря, нет идеологического различия, раскол внутри блока может проявиться раньше, чем ожидается.

В среду вечером, 23 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) обобщил цель американского лидера Джо Байдена, отправившегося в европейское турне, в трех позициях: оказать помощь украинскому народу, заставить Россию заплатить цену, усилить западный альянс. Байден, хотя и говорил в своих заявлениях перед саммитами НАТО и ЕС, что "альянс еще крепче, чем раньше", но сам, конечно, знает, что это не на века.

Да, операция России на Украине еще больше сблизила друг с другом страны, объединившиеся под эгидой НАТО, G7 и ЕС. Однако нет никакой гарантии того, что так будет всегда.

Аналогичным образом тот факт, что США на протяжении последних нескольких недель при каждом удобном случае критикуют Китай, утверждая, что он якобы помогает России, и даже угрожают ему, также показывает, что одной "враждебности по отношению к России" недостаточно, чтобы удержать западный фронт вместе. После Байдена генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые перед саммитом открыто выступил против Китая, обвинив его во "лжи".

В этом хаотичном процессе увеличение дистанции между ЕС и Китаем также входит в число приоритетов США. Конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе подобно тому, что на Украине, остается вариантом, от которого США тоже не отказываются. Это может позволить США ослабить двух своих главных потенциальных противников и как минимум в первой половине текущего века остаться на вершине иерархии империалистического передела. По крайней мере, таково их желание и цель.

Отныне четко видно, что все усилия США направлены на то, чтобы сплотить вокруг себя, как в годы холодной войны, страны, объединившиеся под эгидой НАТО, ЕС и G7, а также страны, занимающие положение региональных держав (Австралия, Южная Корея, Сингапур, Турция, Египет...). А это возможно только путем возведения толстых стен между ними и Россией – Китаем. "Череду саммитов", которые начались вчера, 24 марта, и закончатся сегодня, в то же время можно интерпретировать как предварительную подготовку к этому.

Однако со времен доктрины холодной войны много воды утекло, и мир уже не тот, каким он был 30-40 лет назад. Хотя формируются новые полюсы, альянсы уже не будут столь прочными, как раньше. Это период более сложных и ненадежных союзов.

И лучше всего это можно видеть на примере того, что происходит на фронте ЕС – США.

Об этом свидетельствует в том числе доктрина "Стратегический компас", которая была принята в начале недели министрами иностранных дел и обороны ЕС и должна быть одобрена на саммите ЕС, завершающемся сегодня, 25 марта. "Стратегический компас", над которым работали два года, из-за украинского конфликта быстро достали с полки и пустили в ход.

"Компас", названный верховным комиссаром ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем "историческим", по сути нацелен на то, чтобы ЕС вышел на арену империалистического передела в качестве глобальной военной силы. На "сердце" "сил быстрого реагирования" численностью пять тысяч человек, которые предполагается создать не позднее 2025 года, претендует Германия.

Тот факт, что Германия, объявившая 27 февраля о беспрецедентном в истории "специальном фонде" в размере 100 миллиардов евро на военные расходы, теперь рассчитывает стать центром сил быстрого реагирования, наглядно показывает, что она отбросила в сторону темные исторические тяготы прошлого и в очередной раз готовится к борьбе за передел.

По этой причине 47-страничный "Стратегический компас" по сути является не чем иным, как расчетом Германии на присоединение к борьбе за передел в военном отношении независимо от НАТО и США. Неслучайно параллельно с этим документом министерство иностранных дел Германии обнародовало "Стратегию национальной безопасности".

Таким образом, операция России на Украине открыла ящик Пандоры со многих точек зрения. Идет перетасовка карт, и каждый империалист выстраивает "стратегические расчеты", ставя свои интересы на первое место. Германия готовится к "опасным шагам" от имени ЕС. Итальянский социалист Антонио Грамши сказал: "Старый мир умер, а новый еще не родился: настало время монстров".

Страдания народов, разрушения, бедность, дороговизна... их не волнуют. Единственная сила, которая остановит монстров и отрубит им головы, – это общая борьба рабочего класса и угнетенных народов против войн и нищеты.

Юджель Оздемир