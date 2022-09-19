Реакция США на конфликт на Украине станет фундаментальной ошибкой

Как украинский вопрос меняет национальную стратегию США. Часть 1

Конфликт на Украине показал союзникам по НАТО, что защитить себя они могут только под эгидой США, пишет FP. При этом, если Вашингтон продолжит делать такой акцент на Европе, его потенциал противостоять Китаю упадет, предупреждают эксперты.

Анджела Стент (Angela Stent), Стивен Уолт (Stephen M. Walt), Раджа Мохан (C. Raja Mohan)

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Foreign Policy задала нескольким видным экспертам вопрос о том, как первый крупный конфликт в Европе с 1945 года повлияет на дальнейшую стратегию США. Их точки зрения во многом разнятся, но почти все они согласны в одном: этот конфликт знаменует конец эпохи после окончания холодной войны и новый виток конкуренции сверхдержав как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе.

Теперь, когда срок проведения российской СВО перевалил за полугодовую отметку, мы снова задали этот вопрос — и услышали несколько неожиданных мыслей, которые в первый раз высказывались не столь явно. Либеральный Запад на удивление тесно сплотился: НАТО активизировалась благодаря вступлению двух новых членов, а Евросоюз открыл для себя новую роль одной из сторон экономической войны. Уроки конфликта выходят далеко за пределы Европы, оказывая влияние в том числе и на стратегическое соперничество с Китаем.

Конфликт также выявил ряд проблем для стратегов в Вашингтоне. Первая и главная из них заключается в том, что большинство стран за пределами так называемого "коллективного Запада" отказались принимать чью-либо сторону. Ускорился болезненный процесс раскола между сверхдержавами — особенно в области технологий, — который, вероятно, забьет последние гвозди в крышку гроба ничем не сдерживаемой глобализации и открытых рынков, а это ключевые элементы миропорядка, установившегося после окончания холодной войны. Потребуется новое мышление на многих политических фронтах.

Ниже эксперты оценивают роль этих и других уроков для будущей стратегии США.

Большая стратегия США: назад в будущее

Автор: Анджела Стент, автор книги "Мир Путина: Россия против Запада, и со всеми остальными", старший научный сотрудник Брукингского института

Военная операция России на Украине положила конец первому этапу эпохи после окончания холодной войны. Теперь великая стратегия Соединенных Штатов представляется направленной назад в будущее. Конфликт подчеркнул незаменимую роль Вашингтона как лидера и гаранта безопасности Европы, показав союзникам по НАТО, что защитить себя они могут только под эгидой США. Евросоюз, несмотря на все планы и амбиции, не смог добиться стратегической автономии. Другие институты — Организация Объединенных Наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — также не сумели адекватно отреагировать на ту угрозу безопасности, которую Москва представляет для Европы. Соединенные Штаты предоставили Украине львиную долю оружия, позволив достойно противостоять российскому наступлению, но другие члены НАТО также обеспечивают ее солдат оружием и разведданными, а также обучают их.

После вывода сил НАТО из Афганистана блок вспомнил о своей первоначальной миссии: сдерживание экспансионистских амбиций России. В этот раз одно из ключевых отличий заключается в том, что после объявления Китая врагом альянс станет теснее координировать действия с азиатскими партнерами. Соединенные Штаты посредством Четырехстороннего диалога по безопасности, трёхстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США (AUKUS), а также двусторонних альянсов в Азии возглавят усилия коллективного Запада — Северная Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Сингапур — по одновременному сдерживанию России и Китая.

Однако поддерживать единство Запада перед лицом множащихся трудностей, вызванных экономическими последствиями конфликта, будет все труднее. Речь как о санкциях, так и использовании Россией энергетических и продовольственных ресурсов в качестве оружия. Вашингтону придется взять на себя роль лидера и помочь союзникам в поиске альтернатив российским нефти и газу, реализуя при этом программу постепенного отказа от ископаемого топлива.

Также Соединенным Штатам предстоит столкнутся с новой реальностью. Пока коллективный Запад осуждает Россию, вводит против нее санкции и поддерживает Украину, почти все страны Глобального Юга отказываются принимать чью-либо сторону. Индия, хоть и является партнером США по Четырехстороннему диалогу, Россию никогда не критиковала, не вводила против нее санкций и даже нарастила импорт российской нефти. Китай не стал давать СВО оценку, но поддержал слова России о том, что ее спровоцировали угрозы безопасности со стороны НАТО. Многие другие страны Глобального Юга видят Россию крупной авторитарной страной, с которой можно вести дела, и обвиняют Вашингтон в лицемерии, учитывая его войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Соединенным Штатам придется лавировать среди нейтральных стран, как это было во времена холодной войны, и попытаться убедить их в том, что российская спецоперация нарушает Устав ООН и международное право, представляет угрозу суверенитету и территориальной целостности других стран.

Россия и Китай призывают к новому пост-западному миропорядку, повестку которого будут определять уже не только США. Пекин стремится устанавливать правила наравне с ними. Россия, судя по ее действиям на Украине и ежедневной ТВ-пропаганде, заинтересована, по-видимому, в чем-то ином, а именно установлении мирового беспорядка без правил. Главная стратегическая задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение правил в мире после окончания холодной войны, в особенности тех, что нацелены на предотвращение крупномасштабных вооруженных конфликтов.

Пора Европе ослабить зависимость от Вашингтона

Автор: Стивен Уолт, обозреватель ForeignPolicyи профессор международных отношений в Гарвардском университете

Когда пять месяцев назад Foreign Policy впервые задала вопрос о влиянии российско-украинского конфликта на стратегию США, я сказал, что СВО России дала европейским союзникам Соединенных Штатов прекрасный шанс начать избавляться от чрезмерной зависимости от их покровительства. Во всяком случае, с тех пор аргументы в пользу разъединения стали сильнее.

Конфликт показал, что в XXIвеке жесткая сила до сих пор имеет решающее значение, выявил военные недостатки Европы, подчеркнул пределы обязательств США и выявил сохраняющиеся военные ограничения России. Восстановление обороноспособности Европы потребует времени и денег, но, если Европа возьмет на себя больше ответственности за собственную оборону, США смогут направить больше усилий и внимания на Азию и ответить на ряд вызовов со стороны мощного и напористого Китая.

К сожалению, администрация Байдена игнорирует последствия и усиливает зависимость Европы от дяди Сэма. Если это не изменить, Соединенные Штаты и дальше станут работать на пределе возможностей, что негативно скажется на способности эффективно противостоять Китаю.

Какие события последних пяти месяцев подкрепили аргументацию в пользу снижения зависимости Европы от Вашингтона?

Во-первых, военные показатели России особо не улучшились. Даже если скрытая мощь позволит Москве одержать на Украине пиррову победу, ее способность угрожать остальной Европе в дальнейшем будет минимальной. <…> Санкции Запада нанесли значительный ущерб экономике России. Экспортные ограничения помешают российской оборонной промышленности приобретать полупроводники и другие передовые технологии, необходимые для производства современного оружия. Со временем усилия Европы по снижению зависимости от российской нефти и газа лишат Москву львиной доли доходов и еще сильнее затруднят способность восстановить вооруженные силы после окончания боевых действий на Украине.

Во-вторых, Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Обе они, в отличие от некоторых других новых членов блока, обладают мощными вооруженными силами. Их вступление значительно усложняет оборонное планирование, фактически превращая Балтийское море в собственность альянса. Это еще решительнее склоняет баланс сил в Европе в пользу НАТО.

В-третьих, события в Азии, а именно масштабные военные учения Китая, последовавшие за визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, подчеркнули центральную роль Вашингтона в сохранении благоприятного баланса сил в Азии. Если недопущение появления конкурирующего гегемона в важном стратегическом регионе остается базовым принципом большой стратегии США, то переориентация на Азию необходима вне зависимости от событий на Украине.

К сожалению, администрация Байдена, повторяет те же ошибки, что в прошлом побуждали европейских партнеров Вашингтона пренебрегать собственными оборонными возможностями. Соединенные Штаты взяли на себя основную ответственность за вооружение, обучение, субсидирование и консультирование Украины. В феврале администрация объявила о бессрочном размещении еще 20 000 военнослужащих в Европе, а в июне силы ещё увеличились. Неудивительно, что решимость европейцев действовать самостоятельно ослабевает, и всплывают давняя зависимость от "бесплатного сыра". Нависшая над Европой рецессия усугубит эти тенденции, поставив под сомнение все смелые обещания, данные несколько месяцев назад Германией и другими европейскими государствами.

Если не обратить эту тенденцию вспять, Вашингтон обнаружит, что делает больше, чем нужно Европе, но недостаточно с точки зрения Азии. Для большой стратегии США это станет фундаментальной ошибкой.

Переориентация Байдена на Азию — правильный шаг

Автор Раджа Мохан, обозреватель ForeignPolicyи старший научный сотрудник Института политики Азиатского общества

Спустя полгода после начала российской спецоперации на Украине прежняя ориентация президента США Джо Байдена на проблему Китая оказался верным решением. Несмотря на бушующий в Европе беспрецедентный военный кризис, администрация отказалась сместить акценты. На фоне выявления опасности российских амбиций в Европе Байден так и не отказался от идеи о том, что китайский экспансионизм в Азии представляет для Соединенных Штатов куда более серьезную угрозу.

<…> Неспособность Москвы нарушить внутреннее единство Украины, Европы и трансатлантическую солидарность подчеркивает основные стратегические слабости Кремля в рамках конфронтации с Западом.

Если конфликт на Украине затянется, то вполне возможно, что некоторые или все эти факторы могут измениться и принести России определенную выгоду. Вместе с тем сложившаяся ситуация создаст Владимиру Путину новые внутренние проблемы. При любом раскладе, страна ослабнет. Если раньше задача одновременного противостояния Москве и Пекину считалась невыполнимой, уязвимость России изменит положение вещей.

Это подводит нас к связи между европейским и азиатским театрами военных действий и “партнерству без границ” между Москвой и Пекином, о котором они объявили в начале февраля. Китай не оказал России особой помощи в противостоянии с Западом. А Москва, которую конфликт на Украине сделает неизбежно слабее, может впасть в еще бóльшую зависимость от Пекина. Также она будет вынуждена оказывать активную поддержку китайским амбициям в Азии, осложняя противодействие мощи Пекина в регионе.

Эскалация напряженности вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в начале августа напомнила о росте перспектив американо-китайской конфронтации в Азии. В отличие от Украины, где Запад решил не вмешиваться напрямую, с Китаем Соединенным Штатам, скорее всего, предстоит непосредственные конфликт. В результате американского противостояния китайской гегемонии многие страны региона могут встать на сторону Пекина. К счастью, администрация Байдена продолжает повышать эффективность усилий в Азии.

Расширение возможностей друзей и союзников в Европе и Азии в области безопасности является ключевой темой политики Байдена. Еще предстоит выяснить, действительно ли все европейские союзники Соединенных Штатов — особенно Германия и Франция — готовы воплощать обязательства в конкретные действия. Представляется, что в Азии союзники и партнеры Америки в лице Японии, Южной Кореи, Австралии и Индии гораздо охотнее берут на себя более значимую роль в обеспечении собственной безопасности и баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Администрация Байдена посвятила ряд дипломатических усилий предотвращению роста количества нейтральных стран в остальной части Азии и будет дальше работать в этом направлении.

Неудивительно, что и в Европе, и в Азии наблюдаются глубокие разногласия по поводу России и Китая. Помешать Москве и Пекину использовать эти споры остается политической задачей Соединенных Штатов, пытающихся стабилизировать сразу два региона. Вашингтон по-прежнему играет архиважную роль в уравновешивании России в Европе и Китая — в Азии. Но в обоих случаях долгосрочная стабильность будет зависеть от способности Вашингтона выстраивать местный баланс сил и поддерживать порядок в регионе.

Часть 2