Америку предостерегли от ошибки в экономической войне с Россией

Как украинский вопрос меняет национальную стратегию США. Часть 2

Эксперты рассказали автору статьи FP, как российская спецоперация на Украине повлияет на национальную стратегию США. По их мнению, конфликт позволил Америке создать новое атлантико-тихоокеанское партнерство, но напомнил, что излишняя активность в экономической войне может отпугнуть союзников.

Первую часть статьи можно прочитать здесь.

Лиана Фикс (Liana Fix), Робин Ниблет (Robin Niblett), Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen), Эдвард Олден (Edward Alden)

Новая грандиозная сделка с Европой

Автор: Лиана Фикс, директор программы по международным связям Фонда Кёрбера

Через шесть месяцев после начала российско-украинского конфликта можно сделать два предварительных вывода относительно его влияния на стратегические перспективы США в Европе.

Первый и наиболее очевидный — это реабилитация НАТО после того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал “смертью мозга”, и превращение альянса в важнейшую организацию на европейском континенте. Конфликт на Украине подтвердил эту роль — а также первенство Соединенных Штатов — в обеспечении европейской безопасности.

Это неудивительно: вооруженный конфликт под боком дает оборонному альянсу все основания повторно заявить о смысле своего существования. Что поразительно, так это масштабы возрождения НАТО – в течение нескольких месяцев после начала российской СВО два новых члена получили приглашения. Среди европейской общественности растет поддержка альянса и позитивное отношение к роли США в делах Европы.

Еще примечательнее возрождения НАТО высота положения Евросоюза. Вместо того чтобы стоять в стороне, он стал могущественным собратом альянса в экономической сфере. В течение нескольких дней после начала конфликта ЕС превратился из организации, занимающейся вопросами экономического сотрудничества в мирное время, в готовое и способное вести экономическую войну объединение.

Отчасти это отражает характер данного конкретного конфликта: поскольку НАТО с партнерами не принимают в нем непосредственного участия, их инструменты ограничены военной поддержкой Украине и экономическими мерами. Так что экономическая война почти так же важна, как поставки оружия и разведывательное обеспечение. Теперь экономические меры прочно укоренились в компетенции ЕС.

Тем не менее, экономическая война — дело для Евросоюза непривычное, ведь он гораздо более опытен в ведении переговоров о соглашениях о свободной торговле, чем в разрыве отношений с крупными торговыми партнерами. Вместо того, чтобы заниматься привычным делом и сближать экономики, Брюсселю пришлось повернуть процесс вспять и во многих отношениях сжечь мосты между Россией и ЕС.

Европа, конечно, должна прикладывать больше усилий. Ее эмбарго на российскую нефть, которое осуществить гораздо проще, чем на газ, вступит в силу только в декабре. А пока страны ЕС продолжают платить огромные суммы за российские энергоносители. Но в среднесрочной перспективе режим западных санкций лишит Россию возможности поддерживать соответствующий современным требованиям уровень экономики, а, может, и ограничит ее способность к боевым действиям.

Как это скажется на национальной стратегии США? Этой стране нужно перестать ограничиваться одной лишь НАТО при оценке стратегической важности Европы.

До тех пор, пока европейцы не смогут взять на себя полную ответственность за собственную безопасность — а до этого еще далеко, если вообще реально, — их могущество будет ограничиваться экономической сферой. Вашингтону понадобятся партнеры в конфликтах будущего, ведь Китай будет представлять как экономическую проблему, так и угрозу безопасности. С февраля ЕС доказал, что может быть надежным партнером даже со значительными издержками для собственной экономики. Это указывает на грандиозную стратегическую сделку, которая объединяет экономическую мощь ЕС с военной мощью Соединенных Штатов — и потребует от Вашингтона более активного, чем он рассчитывал, участия в делах Европы.

Китай, разумеется, в экономическом плане ушел от России далеко вперед, и без убедительных на то причин европейцам не удастся поставить связи с ним в опасное положение. Тем не менее, никто не ожидал столь значительных ответных мер со стороны Европы на российскую спецоперацию, и китайское руководство наверняка их подметило. Конфликт на Украине научил нас тому, что в экономической войне действуют те же правила, что и в обычной: ни один план действий не может обеспечить уверенность за рамками первого столкновения.

Формирование атлантико-тихоокеанского партнерства

Автор: Робин Ниблетт, выдающийся сотрудник Королевского института международных отношений

Перед лицом героического сопротивления украинского народа и международной поддержки Киеву спецоперация российского лидера Владимира Путина на Украине начала изживать себя. Администрация Байдена воспользовалась этой возможностью, чтобы восстановить стратегическое положение Соединенных Штатов как связующего звена всех либеральных демократий мира.

Благодаря решению Пекина солидаризироваться с Москвой Вашингтон создал новое атлантико-тихоокеанское партнерство. Оно связывает обязательства Штатов по обеспечению европейской безопасности перед лицом действий России с обязательствами перед азиатскими союзниками на фоне растущей воинственности Китая.

Как показало присутствие Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи на Мадридском саммите НАТО в июне, эти страны понимают, что обязательства США по обеспечению их безопасности требуют от них ответной поддержки американских интересов в Европе. Первое в истории упоминание Китая как явного вызова безопасности в коммюнике саммита НАТО — несмотря на продолжающийся конфликт в Европе — просигнализировало о том, что европейцы осознают необходимость серьезно относиться к угрозам со стороны Китая, если они хотят сохранить Соединенные Штаты в качестве надежного союзника.

Команде Байдена теперь необходимо сделать это партнерство в масштабах всего полушария реальным. Оно должно побудить европейских союзников, некоторые из которых разработали амбициозные стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), присоединиться к регулярным операциям по обеспечению свободы судоходства и военным учениям в Южно-Китайском море и прилегающих к нему территориях. Союзникам также необходимо работать сообща, чтобы сохранить свободу судоходства в Тайваньском проливе, после того как Пекин воспользовался августовским визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй и изменил военный статус-кво во всем регионе.

Кроме того, "Большой семерке" следует пригласить тихоокеанских партнеров к участию в своих стратегических диалогах, будь то по вопросам санкционной политики, затрат на НИОКР или важнейших цепочек снабжения. Вместе они набрали бы необходимую экономическую массу для согласования торговых и инвестиционных стандартов в соответствии со своими ценностям. В случае успеха другие демократические страны могут также получить приглашение присоединиться к этому сообществу.

Однако прежде Соединенным Штатам необходимо убедиться в том, что мир в результате не расколется, как это было в ХХ веке. Помимо акцента на формировании нового атлантико-тихоокеанского партнерства, другим элементом большой стратегии США должно стать привлечение стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других на следующий уровень экономических и стратегических отношений в противовес идентичным усилиям Китая и России.

В соперничестве между Россией и Китаем с одной стороны, и Атлантико-Тихоокеанским партнерством с другой, около 140 нейтральных стран обладают такой силой, какой никогда не обладали во время холодной войны. На этот раз Соединенным Штатам с союзниками не стоит полагаться на привычный подход “кто не с нами, тот против нас”. Материальная выгода от взаимодействия с членами нового атлантико-тихоокеанского партнерства должна быть соизмерима с ответственностью стран относительно реализации общих интересов и усилиями, которые они предпринимают для повышения эффективности государственного управления и защиты прав граждан.

Эта стратегия потребует от администрации Байдена разработки более инклюзивного подхода к глобальному лидерству, чем удавалось его предшественникам. Со своей стороны, союзники Соединенных Штатов должны скрестить пальцы на удачу и надеяться, что следующие президентские выборы в США не обнулят достигнутого за последние полгода.

Будущие успехи США требуют победы Украины

Автор: Андерс Фог Расмуссен, председатель Rasmussen Global, бывший генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании

Российско-украинский конфликт вернул актуальность проблеме территориальной обороны Европы. Европейские столицы, похоже, наконец, встряхнулись после того, как государство, обладающее ядерным оружием, начало крупномасштабную военную операцию на территории соседней с ними страны. Военные бюджеты увеличиваются, Финляндия и Швеция готовятся стать полноправными членами НАТО, страны свободного мира оказывают помощь Украине — все это имеет важные последствия для стратегических амбиций Соединенных Штатов. По мере увеличения пропасти между мировыми демократиями и автократиями мир заходит на новый виток конкуренции и конфронтации. Ситуация на Украине показала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе, а также подчеркнула необходимость объединения демократического мира перед лицом агрессивных автократий.

Главным стратегическим акцентом Соединенных Штатов остается переориентация на Азию и усиление конкуренции с Китаем. Затяжной конфликт в Европе затруднит дело для Вашингтона. Лучший способ избежать этой ловушки — дать украинцам все, что им нужно для победы. Затем Запад должен будет проследить за тем, чтобы Россия не напала на них в будущем. В этом заключается цель рабочей группы по разработке гарантий безопасности для Украины, сопредседателем которой меня попросил стать президент Украины Владимир Зеленский наряду с главой его администрации Андреем Ермаком. Работа группы идет полным ходом, но один момент уже ясен: лучшим сдерживающим фактором для России является сильная в военном отношении Украина. Поэтому Соединенным Штатам с союзниками необходимо предоставить ей все необходимое для защиты независимости в долгосрочной перспективе. В противном случае российский лидер Владимир Путин не остановится на Украине.

По всему миру диктаторы внимательно следят за ходом конфликта. До сих пор Соединенные Штаты реагировали решительно и давали мощный консолидированный ответ от лица всех западных стран. С приближением зимы и сопутствующих трудностей это единство подвергнется испытанию. Запад должен удвоить усилия, чтобы гарантировать Украине победу как в самом конфликте, так и после него. Иначе праздновать победу станут автократы.

Перестаравшись с экономической войной, можно отпугнуть союзников

Автор: Эдвард Олден, обозреватель Foreign Policy, внештатный профессор Университета Западного Вашингтона и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

На протяжении многих лет экономическое влияние занимало центральное место в большой стратегии Соединенных Штатов — но лишь в качестве слабого звена американской мощи. Сменявшие друг друга администрации в основном следовали господствующим установкам свободной торговли, иностранных инвестиций и открытых рынков, полагая, что с такими правилами глобальная система одновременно послужит национальным интересам США и обогатит большинство стран мира.

Но с началом российско-украинского конфликта Соединенные Штаты отбросили этот свод правил. Во главе с администрацией Байдена Запад ввел против Москвы жесткие экономические санкции, которые, вероятно, будут действовать не один год. С прицелом на вопросы нацбезопасности Конгресс принял четко сформулированную промышленную политику, приняв "Закон о чипах и науке", чтобы укрепить потенциал страны в производстве полупроводников и других ключевых секторах. Конкретной целью этой политики является снижение зависимости от импорта из Китая и других потенциально враждебных держав. Пекин, в свою очередь, удвоил усилия по достижению максимальной самообеспеченности, не в последнюю очередь ради предотвращения любых будущих санкций на случай, скажем, войны из-за Тайваня. Россия тоже присоединилась к экономической борьбе: она надеется ослабить поддержку Украины Европой, перекрыв поставки газа, причем ценой огромных затрат для собственного экономического роста.

В случае будущего экономического конфликта между великими державами Соединенные Штаты с союзниками надеются, что технологическое доминирование обеспечит им решающее преимущество. Но у этой стратегии есть один недостаток: остальной мир не хочет участвовать в экономической войне. Уже сейчас большинство стран, не входящих в Западный блок, отказались как поддержать Украину, так и присоединиться к санкциям. Индия хоть и движется по пути сближения с Западом в ИТР, не может отказаться от дешевой российской нефти. Саудовская Аравия продолжает сотрудничать с Москвой в рамках картеля производителей нефти ОПЕК+, отвергая призывы США исключить ее из клуба. Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка в основном сосредоточены на собственных экономических устремлениях, проблеме нехватки продовольствия и усилении инфляции. Индонезия отклонила призывы Запада исключить Россию из списка участников саммита G20, который она принимает в ноябре, и на нем выступят президенты России и Китая. “Соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство, — заявил агентству Bloomberg News президент Индонезии Джоко Видодо. — Мы хотим сделать этот регион мирным и стабильным, чтобы обеспечить экономический рост”.

Таким образом, чтобы стратегия США увенчалась успехом, Вашингтону придется умерить экономический энтузиазм в отношении великих держав ради заискивания перед менее ангажированными странами. Июльский визит президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию с целью призвать к наращиванию добычи нефти, и нежелание его администрации критиковать Индию из-за закупок российской нефти — вот лишь два примера хрупкого баланса. Байден также не выказал признаков решимости бойкотировать саммит G20 в знак протеста против присутствия на нем Путина, даже несмотря на отказ представителей американского Министерства финансов от участия в предварительной встрече ранее в этом году.

В отличие от эпохи холодной войны, когда только Запад мог предложить значительные экономические преимущества благодаря богатству и соответствующим институтам, сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с жесткой конкуренцией. Китаю и даже России есть что предложить. Первый обладает полным набором возможностей крупного рынка, нуждающегося в сырьевых товарах и других ресурсах, достаточным количеством денежных средств для иностранных инвестиций и займов, а также низкозатратным экспортом промышленных товаров. Россия в основном располагает дешевыми ресурсами, причем некоторые из них, включая нефть и удобрения, жизненно важны для многих развивающихся стран. Соединенным Штатам с союзниками придется продемонстрировать способность применить новый акцент на управлении экономикой к непосредственным вызовам, с которыми эти страны сталкиваются. Они могут, к примеру, предложить продовольственную помощь или списать долги, а также сохранить западные рынки открытыми для торговли. Экономическая составляющая новой большой стратегии США будет иметь успех лишь в том случае, если принесет ощутимую выгоду рядовым державам.