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Американские войска в Финляндии. История с Гитлером ее ничему не научила (infoBRICS, Китай)

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Американские солдаты на армейском аэродроме Хантер в Саванне, штат Джорджия
Американские солдаты на армейском аэродроме Хантер в Саванне, штат Джорджия.
Источник изображения: © AP Photo / Stephen B. Morton

InfoBRICS: США разместят войска на территории Финляндии

США разместят свои войска в Финляндии, что явно привлечет внимание России, сообщает InfoBRICS. По мнению автора статьи, ситуация до боли напоминает то, как Хельсинки заключил такой же договор с Гитлером. Финнам надо вспомнить, чем дело закончилось в прошлый раз.

НАТО официально дала старт новой холодной войне, расширив свое военное присутствие по всей Европе и усилив агрессивную ползучую экспансию на континенте. Очевидная цель – Россия. Воинственный альянс полон решимости создать новую "линию фронта" на западных границах России за счет резкого усиления военного присутствия США в Финляндии. Хельсинки и Вашингтон намерены 18 декабря подписать соглашение об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement – DCA), позволяющее американцам размещать войска и хранить оружие на территории Финляндии. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (18 декабря Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне соглашение об оборонном сотрудничестве – Прим.ИноСМИ).

"Это соглашение очень важно для обороны и безопасности Финляндии. Это очень сильный сигнал в текущее время. Соединенные Штаты привержены нашей защите", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Согласно DCA, у Вашингтона будет эксклюзивный доступ к 15 военным базам и режимным объектам на территории Финляндии – от главной военно-морской базы и внутренних авиабаз на юге до крупнейшего тренировочного полигона в Лапландии на севере. Хотя американским войскам разрешено постоянно присутствовать и проводить регулярные учения в Финляндии, в настоящее время, по словам официальных лиц, нет планов по созданию постоянных военных баз США в стране. Мало того, что эти два утверждения противоречат друг другу, так еще и эти действия не способствуют безопасности Финляндии. Напротив, это может лишь привлечь внимание России, которая никогда ранее не рассматривала этого северного соседа в качестве угрозы. Финляндия с населением в размере 5,6 миллиона человек имеет общую границу с РФ протяженностью 1 340 километров, что более чем вдвое увеличивает линию соприкосновения НАТО с Россией.

Финско-российская граница, как и граница России со странами Прибалтики, это еще и внешняя граница Евросоюза с РФ. Сам "проблемный блок" [ЕС] милитаризируется и эффективно объединяется с Североатлантическим альянсом, делая Европу всего лишь дополнением к американской геополитической стратегии так называемого "сдерживания". Другие европейские страны имеют аналогичные двусторонние соглашения с Америкой, включая соседнюю Швецию. Дания (уже член НАТО), скорее всего, сделает то же самое. И тут возникает очевидный вопрос: зачем Хельсинки и Стокгольм это делают? Будут ли они чувствовать себя в большей безопасности, когда на их военных объектах будут размещены войска США и других стран Североатлантического альянса? Совершенно очевидно, что воинственная НАТО на протяжении 74 лет был вспомогательным инструментом Пентагона.

Другими словами, усиление военного присутствия США в Финляндии следует рассматривать с точки зрения американского экспансионизма, поскольку самая агрессивная страна в мире продолжает подтаскивать свою "оборонную" инфраструктуру все ближе к границам своих геополитических противников. Так было во время холодной войны. То же самое происходит и сегодня, когда Вашингтон толкает одну европейскую страну за другой в антироссийскую коалицию, которая теперь включает в себя весь Евросоюз. Соединенные Штаты также пытаются создать аналог НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китая. Вступление Финляндии в альянс и нынешняя военная экспансия – это первые шаги к так называемой "глобализации" НАТО. Это ужасная, но вполне реальная перспектива для безопасности мира.

Финляндия никогда не была по-настоящему нейтральной, даже во время холодной войны, и особенно после вступления в Евросоюз. В стране всегда присутствовали разведывательные структуры США/НАТО, а за последние десятилетия их количество значительно возросло. Страна, по сути, была членом Североатлантического альянса во всем, кроме официального статуса. Хельсинки решил расстаться с остатками своего формального нейтралитета в конце 2021 года, когда решил приобрести у США истребители F-35. Пентагон имеет прямой доступ ко всему, что могут обнаружить датчики F-35, а это означает, что Хельсинки будет делиться ключевыми военными данными с Вашингтоном. И не важно является она членом НАТО или нет. С другой стороны, как я утверждал еще в начале апреля, будучи официальным членом Североатлантического альянса, Финляндия разрешит размещать у себя американское наступательное оружие.

Детали последней оборонной сделки еще не раскрыты, но она явно включает в себя нечто большее, чем просто развертывание американских войск на территории Финляндии. Это особенно беспокоит Россию, поскольку Финляндия и Эстония – ныне члены НАТО – находятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, второго по важности города в стране. Размещение любого американского наступательного оружия, включая крылатые ракеты и истребители, способные нести ядерное оружие, способствовало бы дестабилизации этого региона. Все это до боли напоминает историю с нацистской Германией. Хельсинки, по сути, повторяет ту же ошибку, которую он совершил более 80 лет назад, когда присоединился к оси, возглавляемой Гитлером. Теперь, когда Финляндия снова оказалась среди "старых друзей", возможно, ей следует смахнуть пыль с учебников истории и вспомнить, чем все закончилось в прошлый раз.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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