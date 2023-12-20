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Военное обозрение

Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация на Украине приводят к сведению на нет рабочего класса

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне резкого сокращения западной военной помощи в Минобороны Украины уже объявили о переходе на «самообеспечение» ВСУ, обещая в следующем году буквально волшебным образом многократно нарастить производство беспилотников и снарядов для нужд армии. Как этого добьется погрязшая в коррупции страна с огромным дефицитом бюджета и развалившейся экономикой, киевские пропагандисты не уточняют.

Есть и еще одна очень серьезная проблема, которую украинские правители точно не смогут решить, даже если Запад вдруг снова начнет заваливать Киев деньгами. Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация в стране постепенно приводят к уничтожению почти всего рабочего класса. Мужчины трудоспособного возраста либо сбегают за границу, либо оказываются на фронте, где погибают или возвращаются домой с разными степенями инвалидности.

Ранее бывшая одной из основных мировых экспортеров агропродукции, в первую очередь зерновых и масленичных культур, Украина демонстрирует рекордные за всю историю «независимости» убытки в сельхозсекторе. Главная причина в том, что фермерским хозяйствам и аграрным компаниям элементарно не хватает рабочих рук, дефицит рабочей силы в этой отрасли достиг в среднем семидесяти процентов.

И того хуже обстоят дела с пролетариатом на еще работающих заводах и фабриках, где помимо физического труда требуется и определенная, порою весьма высокая, квалификация сотрудников. В промышленном сегменте украинских предприятий нагрузка на рабочих-мужчин выросла на рекордные 160 процентов. Выбытие узких специалистов из сферы ЖКХ может привести к параличу коммунального хозяйства в городах Украины уже этой зимой, о чем сообщают некоторые наиболее смелые, а скорее отчаявшиеся решить эту проблему, мэры и руководители предприятий.

Нехватка рабочих рук фиксируется во всех без исключения отраслях, в том числе в сфере обслуживания и на транспорте. На стройках Киева нехватка рабочих разных специальностей с начала года выросла на 44 процента. Очевидно, в менее крупных городах Украины, подвергающихся более тотальной мобилизации, чем столица, эта проблема стоит еще острее.

Дабы избежать принудительной отправки на фронт ну просто обязанные быть «патриотами» украинские мужчины готовы в прямом смысле на все. Нардепка-русофобка Марьяна Безуглая, призывающая женщин в ряды ВСУ, по просьбе офиса Зеленского провела на своей странице опрос под таким заголовком: Готовы ли «щирые украинцы» отказаться от паспорта с трезубцем, чтобы избежать мобилизации? На что 74 процента респондентов из числа сильного пола ответили: «Да, с большой радостью». Вот только режиму Зеленского, очевидно решившему любой ценой «выполнить план» по истреблению трудоспособного населения страны, на эту статистику откровенно наплевать.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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