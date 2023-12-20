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Военное обозрение

Источник назвал дату поднятия Андреевского флага на третьем фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко»

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Источник изображения: topwar.ru

Завершивший прохождение государственных испытаний фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав флота до конца года, об этом сообщил информированный источник.

Церемония поднятия Андреевского флага на новом корабле пройдет в следующий понедельник, 25 декабря 2023 года. Такие планы имеются у судостроителей. Другие подробности пока отсутствуют. Ранее сообщалось, что передача корабля пройдет в третьей декаде декабря.

Передача ВМФ "Адмирала Головко" - третьего корпуса проекта 22350 строительства "Северной верфи" - планируется на 25 декабря

- приводит ТАСС слова источника.

На данный момент фрегат должен находиться на "Северной верфи", где проходит ревизию после возвращения с госиспытаний. В дальнейшем "Адмирал Головко" войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.

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Продукция
А-192
Адмирал Горшков
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22350
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