Фрегат «Адмирал Головко» впервые покинул «Северную верфь» и приступил к ходовым испытаниям в акватории Балтийского моря

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Второй серийный фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, построенный на "Северной верфи" для Северного флота, завершил швартовные испытания и приступил к заводским ходовым, впервые покинув достроечную стенку судостроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Корабль вышел на морские полигоны Балтийского флота, где в рамках первого этапа будет проведена проверка ряда корабельных систем и устройств. Сколько продлятся испытания пока неизвестно, на сайте "Северной верфи" никакой информации по данному вопросу нет, но в этом году корабль в состав ВМФ точно не войдет. ЗХИ предусматривают несколько этапов, между которыми происходит исправление выявленных недостатков. Далее последуют государственные испытания. После церемонии поднятия Андреевского флага "Адмирал Головко" отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

"Адмирал Головко" является вторым серийным после головного "Адмирала Горшкова" и первого серийного "Адмирала Касатонова", но первым с полностью российской энергетической установкой. На "Горшкове" и "Касатонове" стоят дизели российского производства, но в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки (ГТУ) производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". На "Адмирале Головко" установлен отечественный аналог украинской ГТУ. Согласно открытой информации, главная энергетическая установка фрегатов проекта 22350 представляет собой ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. и дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

Корабль заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.

Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.