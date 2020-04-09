Войти
Военное обозрение

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на заключительный этап испытаний

366
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" приступает к заключительному этапу государственных испытаний, который пройдет в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ССЗ "Северная Верфь".

Как сообщили на предприятии, практически все пункты программы испытаний уже выполнены, все системы и механизмы работают в штатном режиме. Корабль проведет заключительные тесты в акватории Балтийского моря, после чего вернется на ССЗ "Северная верфь" для проведения ревизии и подготовки к передаче в состав ВМФ РФ. В пресс-службе пояснили, что с учетом хода проведения госиспытаний передача фрегата может состояться в конце мая - начале июня.

Ранее сообщалось, что передача фрегата в состав ВМФ должна была пройти до конца 2019 года, затем до конца первого квартала 2020 года.

6 апреля 2020 года пресс-служба Северного флота сообщила об окончании очередного этапа испытаний фрегата "Адмирал Касатонов" в акватории Баренцева моря и начале межфлотского перехода корабля на Балтику.

Фрегат "Адмирал Касатонов" является вторым кораблем проекта 22350 и первым серийным после головного фрегата "Адмирал Горшков". Водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
636.3
СФ
Похожие новости
01.04.2020
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»
11.03.2019
Фрегат "Адмирал Горшков" после прохождения Ла-Манша вышел в Атлантику
06.03.2019
Источник сообщает о планах захода фрегата "Адмирал Горшков" в Средиземное море
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым