Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на заключительный этап испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" приступает к заключительному этапу государственных испытаний, который пройдет в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ССЗ "Северная Верфь".

Как сообщили на предприятии, практически все пункты программы испытаний уже выполнены, все системы и механизмы работают в штатном режиме. Корабль проведет заключительные тесты в акватории Балтийского моря, после чего вернется на ССЗ "Северная верфь" для проведения ревизии и подготовки к передаче в состав ВМФ РФ. В пресс-службе пояснили, что с учетом хода проведения госиспытаний передача фрегата может состояться в конце мая - начале июня.

Ранее сообщалось, что передача фрегата в состав ВМФ должна была пройти до конца 2019 года, затем до конца первого квартала 2020 года.

6 апреля 2020 года пресс-служба Северного флота сообщила об окончании очередного этапа испытаний фрегата "Адмирал Касатонов" в акватории Баренцева моря и начале межфлотского перехода корабля на Балтику.

Фрегат "Адмирал Касатонов" является вторым кораблем проекта 22350 и первым серийным после головного фрегата "Адмирал Горшков". Водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.