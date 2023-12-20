Глава Пентагона объявил о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря от атак хуситов

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты начинают операцию "Страж процветания" в Красном море, основными целями которой будет защита гражданских судов от нападений йеменских хуситов. О начале операции накануне заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Операция будет проводиться под эгидой "Объединенных морских сил", но первую скрипку там будут играть американцы. Кроме кораблей ВМС США, также будут привлечены силы Великобритании, Франции, Канады, Нидерландов, Норвегии, Испании, Бахрейна и даже Сейшельских островов. На данный момент разрабатывается схема сопровождения грузовых судов, определяются маршруты и средства, способные предотвратить атаки со стороны йеменских хуситов.

Операция объединит несколько стран (...) для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности

- завил Ллойд Остин.

Ранее хуситы заявили о планах атаковать все грузовые суда, имеющие отношение к Израилю. Таким образом они оказывают поддержку движению "ХАМАС", воюющему в секторе Газа. Как ранее сообщалось, атаки на суда идут как с помощью беспилотников, так и с помощью ракет, запускаемых с береговых установок. В связи с атаками британская компания British Petroleum решила приостановить поставки нефти по Красному морю.