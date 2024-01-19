Эскалация в Красном море развивается

Митинг протеста после ударов США и Великобритании по Йемену в Сиэтле, штат Вашингтон, США. 12 января. Фото Reuters.

Хуситы обстреляли корабли и суда и подверглись ответным ударам

Вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа развернули охоту против торговых судов, идущих в Израиль. Если суда не меняют курс, они могут быть захвачены, как Galaxy Leader (израильское судно под флагом Багамских островов). Или же по ним наносятся удары дронами и противокорабельными ракетами (ПКР).

15 декабря 2023 года в Красном море было подбито два контейнеровоза, на борту их начался пожар. Судно «MSC Palatium III», по информации американских военных, было поражено баллистической ПКР. Оно принадлежит швейцарской компании MSC. В этом случае хуситы первыми в мире добились попадания баллистической ракеты в шедшее в море судно в реальных условиях. Ракеты у хуситов иранской разработки, но Иран мог запускать только в ходе испытаний и учений.

Какая именно ПКР попала в судно, неизвестно. В Иране создали противокорабельные варианты c оптико-электронными головками самонаведения (ГСН) для нескольких своих управляемых реактивных снарядов и баллистических ракет. Как минимум три из них демонстрировались хуситами в Йемене:

– вариант иранских управляемых реактивных снарядов Fajr-4CL/ракет семейства Fath-360 с оптико-электронной ГСН, которые в Йемене назвали Faleq;

– иранские противокорабельные баллистические ракеты Khalij Fars (вариант оперативно-тактической ракеты Fateh-110 c дальностью под 300 км), которые получили в Йемене название Aasif;

– противокорабельный вариант иранских баллистических ракет меньшей дальности Zoheir (Raad-500) с дальностью до 500 км, которым в Йемене дали название Tankil.

После ракетных атак датская корпорация AP Moller-Maersk и немецкий оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю. Вслед за ними еще две крупные компании заявили о приостановке прохода судов через Красное море – французская CMA CGM и Mediterranean Shipping Company (MSC). Известно, что недельная блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году обошлась в 10 млрд долл.

Ранее по израильскому городу Эйлат из Йемена запустили баллистическую ракету. Израильская армия сообщила, что ракета была сбита над Красным морем. Хуситы пообещали продолжить нанесение ударов до тех пор, пока Израиль не прекратит «агрессию против храбрых братьев в секторе Газа».

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите судоходства в Красном море. В коалицию кроме США вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшельские острова. Но лишь США и Британия предоставили военные корабли.

Операция получила название «Хранитель процветания». Она проводится под эгидой Объединенных морских сил, возглавляемых США. Штаб командования находится в Манаме (Бахрейн). Основной целью операции ее участники провозгласили «обеспечение свободы судоходства всех стран» и «укрепление безопасности и процветания».

31 декабря катера хуситов вновь попытались атаковать торговое судно в Красном море. Вертолеты ВМС США отреагировали на атаку, и хуситы открыли по ним огонь. Американцы потопили три катера и убили десять членов их экипажей.

9 января хуситы совершили удар 18 БПЛА, двумя крылатыми ПКР и одной баллистической ракетой по военным кораблям коалиции. Все они были перехвачены американскими и британскими следствами ПВО.

По американским данным, всего хуситы к 11 января атаковали 27 кораблей и гражданских судов. Более 2000 судов были вынуждены изменить курс, чтобы избежать Красного моря.

11 января морская группировка ВС США и Великобритании нанесла удары по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар. Арабский новостной канал Sky News Arabia сообщил, что бомбардировке подвергся международный аэропорт Саны, столицы Йемена.

Министерство обороны Великобритании сообщило: одной из целей атаки был «объект в Бани на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных БПЛА». Другой целью стал аэродром в Аббсе. Четыре британских истребителя RAF Typhoon FGR4 провели атаки управляемыми авиабомбами Paveway IV. В операции был также задействован эсминец Королевского ВМФ HMS Diamond.

Пресс-служба ВВС США сообщила, что удары нанесли по 60 целям на 16 объектах: по складам боеприпасов, ракетным пусковым установкам и объектам ПВО. При этом использовано более ста высокоточных боеприпасов разных типов. Применялись самолеты ВМС США и крылатые ракеты «Томагавк». Телеканал CNN сообщил, что в атаке участвовала и американская атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida, находящаяся в Красном море.

После Удара по Йемену представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил: «Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара». По его словам, в результате ударов погибло пять человек, еще шесть получили ранения.

12 января член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухайти заявил РИА Новости: «Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием [имеется в виду Израиль]. Но теперь мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами в ответ на их агрессию против Йемена». В тот же день американцы и британцы повторили атаку по Йемену, но в меньших масштабах.

В результате ударов 11 и 12 января, нанесенных по объектам в западной части Йемена, было повреждено или уничтожено 90% намеченных целей. Но группировка сохранила три четверти своих средств нападения, утверждают источники Тhe New York Times.

15 января американское судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена, сообщило агентство Reuters. «Британская компания Ambrey заявляет, что балкер под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий США, был поражен ракетой близ Адена», — говорится в публикации Reuters. Атака привела к возгоранию в трюме, судно осталось на плаву. H

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.