Представитель Пентагона: ВС США нанесут удары по системе ПВО йеменских хуситов в ответ на атаки торговых судов в Красном море

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После начала палестино-израильского вооруженного конфликта Соединенные Штаты усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, где у них уже имеется несколько баз в Ираке и на оккупированной территории Сирии. Несколько дней назад глава Пентагона Ллойд Остин объявил о создании коалиции и начале операции в Красном море, где уже находится авианосная эскадра кораблей ВМС США. Помимо Штатов, в коалицию вошли Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и даже Бахрейн и Сейшельские острова.

Целью операции Объединенных морских сил (OPG) «Страж процветания» (Prosperity Guardian) заявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море и Аденском заливе на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена», сообщил Остин. Сразу после начала войны армии обороны Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы (относятся к мусульманам-шиитам), объявившие о поддержке палестинского сопротивления, регулярно пытаются нанести ракетные удары и атакуют беспилотниками не только южную территорию еврейского государства, но и торговые суда в Красном море.

Это уже привело к значительному падению судоходного трафика через Суэцкий канал, являющийся главной морской артерией между Азиеей и Европой. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, проходит около десяти процентов всей нефти, продаваемой морским путем. Ежегодно через пролив проходят товары на сумму около одного триллиона долларов. На фоне нападений хуситов крупнейшие морские перевозчики стали отказываться от использования маршрутов в Красном море.

Пока что Объединенные морские силы, в состав которых в общей сложности готовы войти более двадцати стран, не предпринимали сколь-нибудь масштабных действий против хуситов. Однако такие планы у американского командования, которое фактически руководит операцией в Красном море, имеются. Военно-аналитическое издание The War Zone сообщает со ссылкой на представителя Пентагона, что Вооруженные силы США намереваются нанести удары по системе противовоздушной обороны йеменских хуситов в ответ на атаки торговых судов.

США рассматривают различные наборы ударов против хуситов, в том числе по радиолокационным установкам

— приводит слова высокопоставленного чиновника Минобороны США издание.

По данным Минобороны США, за последние недели зафиксировано более 100 атак хуситов с использованием дронов и баллистических ракет, которые были выпущены против 12 торговых судов в Красном море. Кроме того, с 17 октября было нанесено более 100 ударов по военным объектам США в Ираке и Сирии. Анонимный представитель Пентагона в общении с War Zone отказался называть конкретные сроки ответных действий Объединенных морских сил против хуситов, как и то, какие именно средства будут задействованы против них.

Между тем издание отмечает, что участие некоторых стран в сколачиваемой США военно-морской коалиции в Красном море выглядит если не забавным, то уж точно символическим. Так Австралия в этих целях выделила одиннадцать военнослужащих и ни одного корабля. Великобритания готова предоставить один эсминец, а Греция один фрегат. Франция, как и Италия, вообще отказались войти в OPG и ведут боевое патрулирование в Красном море самостоятельно. Ранее согласившаяся стать участником коалиции Испания вообще заблокировали участие Евросоюза в инициативе США.

Из арабских стран Персидского залива в Объединенные морские силы вошел только островной Бахрейн с населением чуть более миллиона человек. Египет, который получает почти десять миллиардов долларов в год от судоходства в Суэцком канале, пока воздерживается от участия в коалиции и других действиях против хуситов. Как, впрочем, и большинство других стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Издание отмечает, что связано это в основном с нежеланием портить отношения с Ираном, который поддерживает йеменских повстанцев. Да и хуситы выступают в защиту подвергаемых Израилем геноциду палестинцев, которых поддерживает практически весь исламский мир. Сдержанно ведет себя и Китай, на долю которого приходится большая часть торгового трафика через Суэцкий канал.