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ТАСС

Путин поблагодарил финалиста "Профессионалов" за приспособления, помогающие бойцам СВО

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Один из участников чемпионата Кирилл Кувшинчиков изготавливает металлические печки - "камины-мангалы", которые полезны в том числе и на фронте

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Создаваемые участниками чемпионата профессионального мастерства разработки полезны не только для обычных граждан, но и для защитников России, принимающих участие в спецоперации на Украине. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями и наставниками конкурса.

Один из участников чемпионата "Профессионалы" Кирилл Кувшинчиков из Новокузнецка изготавливает металлические печки - "камины-мангалы", которые полезны в том числе и на фронте.

"Вы, как я понимаю, получили удовольствие от самого процесса и обучения, и изготовления изделий. И [это] не только для туристов важно оказалось, но и для наших бойцов, которые жизнью рискуют на передовой, защищая Россию, - обратил внимание Путин. - Видите, и вы непосредственно приняли в этом участие, в их поддержке. Здорово, спасибо вам большое!".

Кувшинчиков, рассказывая президенту о своей работе, рассказал, как собирался стать оператором самосвала "Белаз" до того, как принял участие в конкурсе. "Не страшно? "Белаз" такой огромный, с эту комнату", - улыбнулся президент.

По словам финалиста конкурса, поучаствовать в чемпионате ему рекомендовала его мать. "Мама плохого не посоветует", - резюмировал Путин. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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