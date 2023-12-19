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Военное обозрение

СМИ США: применение БПЛА сторонами конфликта на Украине привело к усилению на передовой роли наземных роботов

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Источник изображения: topwar.ru

Ударные беспилотные летательные аппараты и артиллерия угрожают передвижениям российских и украинских войск на линии фронта. Поэтому на поле боя все чаще можно встретить наземных роботов кустарного производства, выполняющих задачи по снабжению воюющих подразделений.

Об этом рассказывает в своей статье обозреватель американского журнала Defense News Элизабет Госселин-Мало, ссылаясь на экспертов.

Применение БПЛА сторонами конфликта на Украине привело к усилению на передовой роли наземных роботов.

Из-за такого количества беспилотных летательных аппаратов, действующих в воздухе как для наблюдения, так и для ударов по противнику, передвижение стало очень затруднительным для обеих сторон. Таким образом, обычные задачи, такие как логистика, снабжение и эвакуация, находятся под угрозой обнаружения и атаки беспилотников

- отмечает сотрудник аналитического центра военно-морских сил США Сэм Бендетт.

Информация о некоторых автономных наземных системах, используемых в логистических целях, стала появляться в сети интернет. Их применение, отмечает СМИ США, избавляет солдат от необходимости покидать укрытия, подвергая риску свои жизни и здоровье. В частности, сообщалось о российском беспилотном наземном транспортном средстве, которое доставляет боеприпасы на передовую и проводит эвакуацию раненых.

Источник изображения: topwar.ru

Россия начала применять наземные робототехнические комплексы для решения целого ряда боевых задач в зоне СВО. Некоторые из них, в частности, БР-1 и БРГ-1, используемые российскими военными для минирования местности и эвакуации раненых, даже планируют оснастить искусственным интеллектом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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