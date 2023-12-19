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Военное обозрение

Спикер ВВС Украины усомнился в способности истребителя F-16 бороться с российскими баллистическими ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что администрация Зеленсокго позиционирует американские истребители F-16, как очередной инструмент «победы» украинской армии над ВС РФ, многие эксперты сомневаются в способности данных самолетов изменить ход конфликта.

Одним из аргументов для ускорения поставок американских истребителей, который используют киевские власти на переговорах с Западом, является необходимость в надежном средстве противодействия российским ракетным атакам.

Между тем представители ВСУ ранее сообщали, что главной проблемой для украинских сил ПВО в большей степени являются баллистические ракеты. При этом в своем недавнем интервью на одном из украинских телеканалов спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат констатировал, что F-16 вряд ли сможет бороться с баллистическими целями.

Со слов военного, американский истребитель может работать по аэродинамическим, наземным и надводным целям. Баллистическую ракету он перехватить не сможет. При этом как пояснил Игнат, такие ракеты запускаются с наземных установок, которые могут находиться где угодно и сработать в любой момент.

Стоит отметить, что помимо сомнительной пользы, о которой говорил спикер ВВС Украины, использование ВСУ истребителей F-16 может вылиться в огромную проблему, как для Киева, так и для Запада. Ведь глава российского МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что передача нашему противнику самолетов, способных нести ядерное оружие, будет расцениваться властями РФ, как угроза в сфере ядерной безопасности.

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