Госсекретарь Блинкен заявил, что Украина получит F-16, но поставки займут месяцы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит F-16, но на поставку и переобучение украинских пилотов потребуются месяцы. При этом в Белом доме не рассчитывают на то, что истребители изменят ход военных действий, а на Украине жалуются на нехватку «более банальных вещей». «Газета.Ru» рассказывает об опасениях Вашингтона и о том, какой ответ на поставку истребителей есть у Москвы.

Вопрос нескольких месяцев

Украина получит американские истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в прямом эфире телеканала CNN.

«Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они (ВСУ) их получат, они были бы должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», - сказал чиновник.

По его словам, даже если бы Киев получил эти истребители уже завтра, потребовались бы месяцы для их применения.

Дело в том, что для использования F-16 необходимо обучение пилотов, налаживание процесса обслуживания, организация возможностей для использования истребителей в общевойсковых операциях. Все это требует времени, подчеркнул Блинкен.

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Как отметил госсекретарь, американское военное руководство прилагает все возможные усилия для определения, какое вооружение наиболее эффективно для украинской стороны и какое можно было бы поставить и применить в наиболее сжатые сроки.

Как F-16 повлияют на ход боевых действий?

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 июля говорил о передаче Киеву F-16 до конца нынешнего года. При этом он выразил мнение, что, даже если Украина получит истребители, ход боевых действий не поменяется. На его взгляд, украинская сторона в большей степени нуждается в артиллерии.

Как отметил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов), ВСУ не хватает автомобилей, пулеметов, минометов и даже стрелкового оружия. Он заметил, что проблемы в украинской армии сложились не из-за отсутствия F-16 или американских баллистических ракет ATACMS, а из-за более банальных вещей.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля обвинил США и европейских союзников в отсутствии ясности по поводу сроков поставок Киеву F-16.

О согласии отправить Киеву F-16 объявили на саммите G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел в мае в Хиросиме. Зеленский указал на существование коалиции государств, готовых начать обучение украинских летчиков, однако график миссий еще не составлен из-за затягивания объявления сроков передачи истребителей.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько дней назад пообещал начать подготовку украинских летчиков к управлению F-16 в ближайшие недели. Места для проведения обучения, по его словам, определят американские власти при сотрудничестве с Румынией, Данией, Нидерландами и Норвегией.

Две последние страны планируют запустить саму программу обучения украинских пилотов. Именно они, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. По оценкам Нидерландов, на переобучение украинских пилотов для управления F-16 понадобится от шести до восьми месяцев.

Ответ России и репутационные риски

Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе заявил в интервью RT, что Москва даст ответ, если F-16 создадут для РФ угрозу и начнут летать над украинской территорией.

«F-16 - это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», - сказал министр.

Неделей ранее Лавров подчеркнул, что российская сторона воспримет передачу истребителей как угрозу, поскольку они могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.

По его словам, политика США и их союзников при передаче вооружений Украине создает риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что «чревато катастрофическими последствиями». Даже если поставленные Киеву истребители F-16 не будут оборудованы под доставку ядерных ракет, подчеркнул Лавров, «наши военные не будут разбираться» с тем, что установлено на каждом самолете.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, группировке AresLeaksу удалось ознакомиться с секретным документом ЦРУ, в котором говорится о запрете использования всего поставляемого украинской армии вооружения в прямых боях с ВС РФ. В противном случае США грозят урезать объем финансирования. Так Вашингтон якобы хочет избежать репутационных рисков на фоне появления кадров с уничтоженными танками Abrams и самолетами AWACS.

Тяжелое контрнаступление

Также, как пишет Mash, США тянут с передачей F-16 из-за российских установок ПВО С-300, которые эффективно закрывают воздушное пространство и могут уничтожать американские истребители.

Блинкен в интервью CNN признал, что контрнаступление ВСУ затруднено.

«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», - заявил он.

По его словам, российские вооруженные силы организовали «надежную оборону».

Газета The Wall Street Journal в этой связи написала, что надежды западных стран на смелость и находчивость украинских солдат не оправдались.

По данным издания, украинская армия тратит наступательный потенциал без существенного продвижения, так как не может справиться с минными полями, сетью мощных укреплений и российской авиацией в воздухе из-за нехватки материальных и человеческих ресурсов, а также тактической гибкости.

Анастасия Новикова