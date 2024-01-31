"Это абсурдно": Румыния заявила, что F-16 c ее территории не ударял по военным России

Минобороны Румынии опровергло участие военных в секретных миссиях на Украине

Власти Румынии назвали абсурдным фейком новость о том, что истребители F-16С Военно-воздушных сил страны якобы нанесли удары по российским позициям в Херсонской области. В Бухаресте подчеркнули, что у них в принципе нет F-16 в конструкторском варианте C. Слух запустил аккаунт Ukraine Front Lines, утверждавший, что пока у Украины нет возможности разместить F-16 на внутренних базах, военные будут задействовать базы стран-союзниц.

Министерство обороны Румынии заявило, что истребители F-16С Военно-воздушных сил страны не были задействованы для ударов по позициям российских войск в зоне СВО на Украине.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», - цитирует сообщение ведомства издание Newsweek.

В Бухаресте назвали новость "абсурдной", так как на вооружении румынских ВВС не состоят самолеты F-16 в конструкторском варианте C, а только в вариантах A и B.

"Вынудит Россию на ответные меры"

Ранее на странице Ukraine Front Lines появился пост о том, что Генштаб ВС РФ якобы передал Совбезу информацию об ударе румынскими истребителями F-16C по Херсонской области. Источник информации при этом указан не был.

В публикации отмечалось, что, пока у Украины нет возможности разместить F-16 на внутренних базах, военные будут задействовать базы стран-союзниц.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что новость Ukraine Front Lines не соответствует действительности. В Минобороны России никак не комментировали слухи.

13 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться как участие этих стран в конфликте. Дипломат также уточнил, что подобные идеи нередко озвучиваются в условиях разрушения аэродромной структуры Украины.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран - членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», - сказал Гаврилов.

Задержки с поставками F-16

Страны Запада рассчитывают передать ВСУ первые американские истребители F-16 уже в этом году. «Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, а также инфраструктуру и запасные части, боеприпасы - все составляющие, за которые ответственна коалиция», - сообщала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

В начале января Минобороны Дании решило отложить поставку первой партии американских истребителей F-16, потому что Украина "не готова к эксплуатации такой техники".

Ожидалось, что в 2024 году Дания отправит на Украину восемь истребителей, а в 2025-м еще пять. Данных о том, будут ли задержаны эти поставки, пока нет. Поставить Киеву истребители F-16 также обещали Норвегия и Бельгия, но эти страны вообще не обозначали каких-либо сроков.

В ВВС Украины накануне признали, что сейчас в стране отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура, а также нет пилотов, способных ими управлять.

«Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала», - отметил Игнат в эфире телеканала «Рада».

Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против снабжения Украины оружием, а передачу F-16 рассматривает как прямую угрозу, так как истребители могут нести ядерное оружие.

«F-16 - это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», - сказал дипломат в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

Леонид Цветаев