После угроз Зеленского в США предложили наладить отношения с Россией (The American Conservative, США)

TAC: Вашингтону посоветовали принуждать Киев к миру сокращением финансирования

Если твои друзья тебе угрожают, они тебе не друзья, а Зеленский уже начал пересекать эту грань, пишет Дуг Бэндоу в TAC. По его мнению, США должны согласиться на нейтралитет Украины, урезать ее финансирование и тем самым принудить ее завершить конфликт.

Дуг Бэндоу

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский снова побывал в Вашингтоне и снова попросил денег и оружия. Президент Джо Байден предложил своеобычные заверения в поддержке, но в остальном оказанный Зеленскому прием разительно отличался от прошлых.

Поначалу его повсюду чествовали и в США, и в Европе: политики не могли дождаться возможности попозировать рядом с ним и пожать ему руку. А теперь промотаем вперед несбывшиеся прогнозы о победе, бесконечные и дорогостоящие субсидии, кровавое и провальное контрнаступление с тяжелыми украинскими потерями. Украинская ноша для союзников все тяжелее, а перспективы Киева все мрачнее. В совокупности это подмочило репутацию Зеленского по обоим берегам Атлантики. Громкими заявлениями в поддержку Украины толпа уже наелась. Поэтому американские и европейские представители власти больше внимания уделяют собственным народам и тому, насколько важно поскорее прекратить конфликт.

Так, в преддверии приезда Зеленского сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс из Огайо выложил все без обиняков: Киеву предстоят переговоры и, скорее всего, он потеряет территорию. В интересах Америки — смириться с этим результатом, пояснил он. От подобных настроений высокопоставленные поборники Украины под горестный плач и зубовный скрежет в исступлении рвут на себе волосы. Однако все больше представителей внешнеполитической элиты признают правоту Вэнса, пусть и далеко не во всеуслышание.

Варианты у влиятельного киевского лобби в Вашингтоне заканчиваются. Планы покалечить российскую экономику провалились. Надежды свергнуть президента Владимира Путина, демократизировать Россию и даже развалить Российскую Федерацию оказались еще большей фантастикой. Требование отказаться от ведущего партнера Китай проигнорировал. Попытки сплотить весь мир против Москвы потерпели крах на фоне вопиющего лицемерия Запада, который поддержал израильские репрессии и оккупацию Газы и с безразличием отнесся к жертвам среди мирных палестинцев.

Даже истерические камлания о том, что победившая Россия в следующий раз непременно завоюет всю Европу (а с нею и остальной мир) общественность так и не проняли, поскольку Москве непросто победить даже Украину. Несуразные попытки “запродать” военную помощь Киеву как программу создания рабочих мест в Америке с треском провалились. В конце концов, практически любые расходы внутри США дадут бóльшую экономическую отдачу, чем отправка бомб в Европу.

И вот теперь украинцы предупреждают, что они нас разлюбят, если американцы не согласятся вечно выписывать им чеки на предъявителя и рисковать жизнями собственных солдат ради Киева. Настолько, что повернутся против нас. И бог его знает, чем это может закончиться. Например, Денис Карловский из Королевского объединенного института оборонных исследований предупредил:

“Очевидная неспособность западных союзников защитить Украину от еще одного кровопролитного конфликта наверняка вызовет у ее населения обиду — и они сочтут себя пешкой в игре сверхдержав. Точно так же украинцы сегодня воспринимают и Будапештский меморандум 1994 года. Задача политиков НАТО заключается в том, чтобы не допустить, чтобы общественный настрой будущей Украины стал антизападным или, хуже того, изоляционистским. Они должны выстроить с правительством Украины взаимовыгодную структуру сотрудничества в области безопасности и не ронять нынешнего уровня общественной поддержки со стороны НАТО и ЕС”.

Звучит даже оскорбительно, но в действительно угроза довольно вялая. Украинцы ударятся в изоляционизм, говорите? Значит ли это, что они перестанут постоянно выпрашивать финансовую помощь, военную поддержку и гарантии безопасности? Похожую позицию Украина занимала, пока союзники не поддержали уличный путч 2014 года против правительства Януковича. Тогда украинцы ничего особенного от Вашингтона не просили. Страна экономически смотрела на восток и запад одновременно, но выборы поменяли эти направления местами, а военных обязательств ей брать не хотелось. Свирепствовала коррупция, а внутренняя политика была безжалостной, но, отказываясь склонить голову будь то перед Америкой или перед Россией, украинцы жили мирно — и в единой стране. По сравнению с сегодняшним днем это кажется практически утопией.

Мир был выгоден и союзникам. Причина, по которой НАТО так и не выполнила свое необдуманное обещание о членстве в альянсе, данное в 2008 году в Бухаресте, заключается в том, что никто не верил, что Украина достойна того, чтобы за нее воевать. И эта позиция явственно проявилась после ввода российских войск. Украинцы продолжают выпрашивать приглашение в альянс, но США и европейцы отвечают отказом. Аналитический центр “Европейская сеть лидерства” недавно изучила просьбу Киева (а точнее требование) насчет твердых обязательств в сфере безопасности со стороны США и Европы. Предпочтительнее, конечно, членство в НАТО, но рассматривались и другие варианты. Однако все они оказались опасными для Запада. Даже “японский”, “южнокорейский” и “израильский” сценарий, если их реализовать со всей строгостью и во всей полноте, чреваты для США существенными военными издержками.

Карловский пригрозил еще и “антизападной” Украиной. Это был бы поистине ироничный поворот — после такой-то финансовой и военной поддержки против Москвы! Враждебность к Западу, безусловно, окажется прискорбной, но такая перспектива — еще не основание для союзников взваливать на себя обязательства по обороне. Разумеется, побежденный Киев едва ли станет партнером России и нападет на остальную Европу. Да, обиженные украинцы могут отвернуться экономически. Но даже при том, что более тесная интеграция с Россией возможна, жестокий антагонизм, вызванный годами суровых боевых действий, сохранится. Европа останется для Украины самым вероятным источником помощи и инвестиций и торговым партнером. Скорее всего, Киев будет зависеть от Запада после окончания конфликта ничуть не меньше, чем во время боевых действий, что бы там украинцы ни думали о политике союзников.

Тем не менее, Зеленский открыто пригрозил Европе пагубными последствиями, если она урежет поддержку его правительству. Украинские беженцы до сих пор “вели себя хорошо”, признал он. Однако сокращение помощи может “загнать этих людей в угол”. В пересказе от журнала The Economist это значит, что, прикрыв “кормушку”, Запад сам наживет себе новые риски у себя на задворках: “Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросили на произвол судьбы”.

Намекает ли он на то, что люди, получившие в Европе убежище, безопасность и поддержку, сами поставят свой статус под угрозу и устроят, например, беспорядки по всему континенту? Такого поведения наверняка никто не потерпит. Однако сокращение государственной помощи Украине отражает падение народной поддержки. Такие страны, как Венгрия, Польша и Словакия, уже поставили экономическое благосостояние собственных граждан выше благосостояния украинцев. Популизм снова набирает обороты по всей Европе, и главная проблема — пожалуй, миграция. Красную ковровую дорожку для украинских беженцев можно будет быстро скатать обратно.

Странные угрозы Зеленского в адрес тех, чьей помощи он так добивается, — еще одна причина для США и союзников выстраивать украинскую политику исходя из собственных интересов. Если твои “друзья” тебе угрожают, они тебе не друзья.

И это не первый такой тревожный звоночек для союзников. В прошлом году Зеленский попытался обманом втянуть НАТО в войну с Россией, воспользовавшись украинской ракетой, приземлившейся в Польше. Правительства США и Польши знали, что ракета была украинской. Знал, разумеется, и Зеленский. Его желание втянуть США в конфликт было предсказуемым и по-своему даже понятным, но оно лишь подчеркнуло актуальность знаменитого изречения Рональда Рейгана “Доверяй, но проверяй” — и к Киеву оно относится не меньше, чем к Москве.

Вашингтону (с европейскими союзниками или без — неважно) пора начать требовать прекращения конфликта. Это потребует переговоров. Вероятным результатом, как заметил Вэнс, станут уступки со стороны Киева. Почти наверняка придется пойти на некоторые территориальные потери и военный нейтралитет в том или ином виде.

Навязывать Киеву мирное соглашение Вашингтон не вправе, и это, несомненно, вызовет бурю негодования. Скорее, США и Европа должны оповестить Зеленского об ограничениях западной помощи и, как следствие, о необходимости прекратить боевые действия. В рамках разумного урегулирования союзники должны подтвердить Москве свою готовность принять нейтралитет Украины, разморозить российские средства и реинтегрировать Россию. Поскольку раньше они сами препятствовали мирным переговорам практически на каждом шагу, такой процесс будет нелегким для США, Европы и самих противников. Но если конфликт затянется на годы, а положение Киева будет лишь ухудшаться, будет еще хуже.

Украинско-российский конфликт — это трагедия и преступление со стороны Москвы, но союзники повинны в том, что безрассудно проигнорировали ее интересы безопасности, о которых та не раз заявляла. Визит Зеленского не спас положение Киева — как и украинские угрозы в адрес тех, кто почти два года поддерживает военные усилия Украины. Союзникам пора перейти от разжигания конфликта к содействию миру.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана