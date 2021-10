The National Interest (США): Америка не сможет одновременно противостоять Китаю и России в войне

TNI: что США не могут победить в военном конфликте на два фронта с Россией и Китаем. При текущем бюджетном дефиците военные возможности Америки недостаточны. Американским стратегам нужно исходить из возможности поражения США. Автор полагает, что им нужно исключить одновременную войну с Китаем и Россией политическими методами.

В предыдущей статье "Россия и Китай уже побеждают в гонке ядерных вооружений" я рассуждал об опасностях для национальной безопасности США, связанных с захватывающими дух достижениями Китая и России в увеличении размера своих ядерных арсеналов до уровня, намного превышающего нынешний ядерный арсенал США. Чем больше увеличивается превосходство России и Китая над Соединенными Штатами в отношении ядерного и другого нетрадиционного оружия, такого как электромагнитный импульс (ЭМИ) и кибероружие, а также с точки зрения общей выживаемости в ядерной войне, тем больше будет у них соблазна для развертывания все более наступательной международной агрессии за рубежом. Мы уже видели примеры этого: вторжение России в Украину в 2014 году, оккупация Китаем спорных островов в Южно-Китайском море в течение последних нескольких лет и становящиеся все более заметными приметы неизбежного вторжение Китая на Тайвань.

По имевшимся сообщениям, в марте-апреле 2021 года Россия сосредоточила 100-150 тысяч военнослужащих вдоль северных и восточных границ Украины, готовых к возможному вторжению в эту страну. В ответ Соединенные Штаты повысили свою боевую готовность до "Оборонного состояния 3" (DEFCON 3) впервые с 11 сентября 2001 года. Более того, европейское командование США повысило уровень боевой готовности до "потенциального немедленного кризиса", опасаясь, что за российским вторжением на Украину может последовать попытка России захватить государства передней линии НАТО, включая бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву. Именно этот кризис побудил президента Джо Байдена предложить провести в июне 2021 года в Женеве саммит с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снизить напряженность и попытаться улучшить отношения между США и Россией, которые на тот момент были наихудшими с момента окончания холодной войны. Что еще более тревожно, достижение Россией ядерного превосходства над Соединенными Штатами потенциально может позволить ей заставить лидеров США выполнять приказы Москвы, разоружаться в одностороннем порядке или, что еще хуже, склонить Россию к нападению на территорию США со сравнительно низким риском эффективного военного возмездия со стороны Америки. Такая атака, по сути, приведет к стиранию Соединенных Штатов с геополитической карты так же, как союзники сделали с Германией в конце Второй мировой войны.

Командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард свидетельствовал перед Конгрессом в апреле 2021 года, что Соединенные Штаты вполне могут столкнуться с войной на два или даже на три фронта, если Россия вторгнется в Украину и / или другие страны Восточной Европы. При этом Китай одновременно и скоординированно может атаковать Тайвань, а Северная Корея - Южную Корею. Адмирал Ричард свидетельствовал, что у США в настоящее время нет планов на случай непредвиденных обстоятельств и на то, как они могли бы противостоять двум союзным ядерным сверхдержавам в будущей войне. Таким образом, способность Соединенных Штатов и их союзников выжить, не говоря уже о том, чтобы победить, в войне, которую они будут вести против наших врагов с применением мощного нетрадиционного оружия, остается под большим вопросом.

В недавней статье в National Interest бывший помощник государственного секретаря по европейским и евразийским делам Весс Митчелл подробно остановился на этой возрастающей опасности, предупредив, что:

Наибольший риск, с которым сталкиваются Соединенные Штаты в двадцать первом веке, если не считать прямого ядерного удара, - это война на два фронта с участием их самых сильных военных соперников, Китая и России. Такой конфликт повлечет за собой такие гигантские национальные жертвы и риски, которые были невиданными для многих наших поколений, фактически противопоставив Америку ресурсам почти половины территории Евразии. Это растянет и, вероятно, превысит нынешние возможности вооруженных сил США, и потребует больших жертв от американского народа с далеко идущими последствиями для американского влияния в мире, крепости ее союзов и процветания США. Если этот конфликт перерастет в ядерную конфронтацию, это может даже поставить под угрозу само существование нашей страны. Учитывая такие высокие ставки, предотвращение войны на два фронта с Китаем и Россией должно входить в число важнейших целей современной глобальной стратегии США (выделено автором). Тем не менее, Соединенные Штаты не спешат осознать эту опасность, не говоря уже о последствиях, которые она имеет для политики США… Среди военных интеллектуалов разгорелись дебаты о том, как справиться с непредвиденными обстоятельствами войны на два фронта… Однако гораздо менее активной остается дискуссия о том, как должна развиваться внешнеполитическая доктрина США для того, чтобы, предотвратить войну на два фронта. Однако в нынешних бюджетных условиях наиболее вероятным исходом может быть худший из всех вариантов, а именно то, что Америка продолжит попытки преодолеть все угрозы… при одновременном сокращении реальных расходов на оборону. Такой подход заставляет "размазывать" военную мощь США тонким слоем по всему миру…

Это создает идеальные условия для все более активного объединения России и Китая в целях осуществления повторяющихся стресс-тестов решимости США к военным действиям в странах-соседях Москвы и Пекина, а при нужных условиях - и для проведения одновременного захвата, скажем, Тайваня и государств Балтии.

Опасения США по поводу рисков, связанных с предстоящей войной с Россией и Китаем, вполне обоснованы, поскольку они не готовы полноценно вести с ними даже обычную войну. В 2019 году бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк и Дэвид Очманек, один из ключевых стратегов министерства обороны, представили рассекреченную сводку результатов серии недавних засекреченных военных игр. Очманек подвел их итоги, заявив: "Когда мы сражаемся с Россией и Китаем синие [Соединенные Штаты] подставляют им свою задницу". Как резюмировала The New York Times: "В 18 из последних 18 военных игр Пентагона против Китая в Тайваньском проливе США проиграли". Хотя многие лидеры США стремятся защищать все те страны, которым угрожает российская и китайская агрессия, включая те страны, которые находятся за тысячи миль от границ Америки, такие как Тайвань и Украина, где наши враги наслаждаются подавляющим военным превосходством на театре военных действий, Вашингтону необходимо руководствоваться более реалистичными оценками шансов США на победу в таком конфликте. В статье для War on the Rocks Эдвард Гейст, эксперт-политолог из корпорации RAND, отмечает, что в ноябре 2018 года Национальная комиссия по стратегии обороны обнаружила, что "Если бы Соединенным Штатам пришлось сражаться с Россией в случае военного конфликта в Балтии или с Китаем в войне за Тайвань… американцы могут столкнуться с серьезными военными поражениями… Грубо говоря, американские военные могут проиграть следующую войну "государство против государства", в которой они примут участие". Он полагает, что:

Результаты этих исследований показывают, что в решительной битве с таким почти равным противником, как Китай, американские войска могут потерпеть поражение, даже если их командиры не сделают никаких ошибок… Для того, чтобы такое поражение предотвратить, американские стратеги должны думать о всех тех формах, которые такое поражение может принять, чтобы быть готовыми к альтернативным видам конфликтов и концепциям операций… В настоящее время, когда почти равные противники все более способны нанести поражение обычным силам США на уровне театра военных действий, американские стратеги больше не могут позволить себе делать вид, что поражение не является для Америки реальной возможностью. И до тех пор, пока наши политики не воспримут возможности проигрыша всерьез, они вряд ли предпримут эффективные шаги, необходимые для предотвращения такого поражения (выделено автором)… К сожалению, в стратегии США затяжной конфликт с близким к равному по силам противником всерьез не планировался даже с начала холодной войны…. Гораздо неприятнее представить себе поражение, чем победу - но это не меняет того факта, что поражение становится все более вероятной перспективой в войне с Россией или Китаем… Важным первым шагом могло бы стать принятие всерьез концепции затяжного конфликта с равными противниками. Независимо от того, хотят ли политики США самих таких конфликтов, их Соединенным Штатам могут просто навязать - а в настоящее время Америка к ним крайне не готова.

Хотя политики США правы, сосредоточив в последние годы внимание на угрозе войн великих держав с Россией и Китаем, крайне важно, чтобы лидеры США осознавали возрастающие перспективы поражения в таких конфликтах, чтобы они могли лучше определять, стоит ли Америке ввязываться в потенциально проигрышную для нее войну ядерных сверхдержав и рисковать жизнями десятков миллионов американцев и самим существованием нашей страны, и соответствует ли это интересам национальной безопасности США. Более того, политики США совершили стратегическую ошибку, расширив НАТО на Восточную Европу в конце 1990-х годов и впоследствии на бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву, поскольку Соединенные Штаты и их союзники не имеют достаточных военных возможностей, чтобы защищать своих восточноевропейских членов НАТО от возможной российской агрессии. В прошлом месяце Стивен Филип Крамер, научный сотрудник Международного научного центра им. Вудро Вильсона, разъяснил неспособность НАТО надежно защитить своих членов, стоящих на передовых линиях, от российской агрессии.

Путин объединил Россию с Китаем, игнорируя основные правила геополитики. Но нельзя игнорировать Россию и Путина, включая его сторонников; Россия остается угрозой из-за ее огромного… ядерного арсенала и вновь приобретенных навыков умного и непредсказуемого проецирования своей ограниченной силы. Важно признавать, что, если режим Путина почувствует серьезную угрозу для себя, то нет пределов тому, что он может сделать, чтобы сохранить власть… Почти каждая оценка способности НАТО к развертыванию и защите от крупного российского вторжения в Прибалтику сводится к ошеломляющему выводу о том, что наши текущие возможности недостаточны; альянс будет поставлен перед свершившимся фактом, прежде чем он сможет разместить традиционные оборонительные силы для выполнения обязательств статьи V устава НАТО… Легко ответить на вопрос, сможет ли Европа защитить себя от решительного вторжения России в Прибалтику или в другие страны-союзники по НАТО в Восточной Европе - ответ отрицательный. Как отмечалось выше, география и текущее соотношение военной мощи в Европе способствуют успешной российской атаке. Цена организации контратаки с целью отвоевать и обезопасить территорию будет огромной для всех заинтересованных сторон - и катастрофической для наций и людей в районах, где реально будет происходить разрастающаяся война. Помимо этого, разрушение инфраструктуры и других элементов жизненной среды - очевидных целей в такой войне - окажет огромное влияние на обе стороны. И все это еще без учета возможности ядерной эскалации. Даже ограниченное применение тактического ядерного оружия имело бы разрушительные последствия.

Восточная Европа не считалась жизненно важным интересом с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, когда президент Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль передали ее Советам в Ялте; или во время холодной войны, когда лидеры США отказывались вмешиваться военными методами, чтобы защитить Венгрию и Чехословакию от советского вторжения. И сегодня та же Восточная Европа так же не является объектом жизненного интереса для США. Следовательно, Соединенным Штатам следует тщательно оценить соотношение затрат и выгод, с тем, чтобы решить, не перевешивают ли риски потенциально катастрофической войны с Россией выгоды от выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности перед странами Восточной Европы.

Между тем, в июле 2021 года официальный телеканал Коммунистической партии Китая, имеющий тесные связи с Народно-освободительной армией, разместил пропагандистское видео, в котором содержались неприкрытые угрозы:

Если, когда мы будем освобождать Тайвань, Япония осмелится вмешаться силой, даже если она задействует только одного солдата, один самолет или один корабль… мы первыми применим ядерные бомбы. Мы будем использовать ядерные бомбы постоянно до тех пор, пока Япония во второй раз в истории не заявит о своей безоговорочной капитуляции… Мы объединим силы с Россией и Северной Кореей. Эти три стрелы (страны) стреляют вместе, чтобы полностью и на всю глубину поразить основную территорию Японии.

Эта угроза китайского правительства в адрес Японии, возможно, прозвучала и как совсем не столь уж тонкое предупреждение лидерам США, поскольку Китай, вероятно, отреагирует примерно таким же образом путем скоординированного нападения на США и НАТО со своими российскими и северокорейскими союзниками, если американское руководство пригрозит военным вмешательством в войну за Тайвань.

Вместо того, чтобы проводить политику, направленную на ослабление китайско-российского военного союза и усиление разногласий между Россией и Китаем с упором на защиту наших жизненно важных интересов, политика национальной безопасности США по-прежнему сосредоточена на защите практически всех стран Восточной Европы, а также ряда других государств Восточной Азии, включая те из них, с которыми Соединенные Штаты не имеют обязательств по безопасности.

Между тем, за последние несколько лет Соединенные Штаты предприняли несколько излишне провокационных действий в отношении России и Китая, что заставило их более тесно объединиться против нас, и значительно повысило риск того, что США столкнутся одновременно с двумя фронтами войны: с Россией в Европе и с Китаем в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты направляли военные корабли, чтобы оспорить господство России в Балтийском и Черном морях и послали американскую авианосную группу в Южно-Китайское море для военно-морских учений сразу после крупных китайских военно-морских учений возле Тайваня. Лидеры США также направили войска НАТО в бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву, одновременно разместив свои войска в Польше. Они также отправили свои сухопутные войска в Сирию, страну-союзника России, где российские военные машины уже столкнулись с военными автомобилями США.

И самое тревожное: Соединенные Штаты направили на Украину военных инструкторов и летальную военную помощь, чтобы помочь Киеву вести продолжающуюся вялотекущую войну с Россией, рискуя развязать крупную войну между Соединенными Штатами и Москвой. Если Соединенные Штаты продолжат свою рискованную политику военного "балансирования на грани" в отношениях с Россией и Китаем, результатом, хотя пока и трудно представимым, может стать Армагеддон, который приведет к гибели нашей страны. Вместо этого и вместо того, чтобы пытаться бросить вызов и сдерживать Россию и Китай вдоль их границ и прибрежных морей, Соединенным Штатам следует добиваться некоторого, пусть даже ограниченного удовлетворения своих жизненных интересов методами дипломатии или своих односторонних действий. В своей следующей статье я буду говорить о новой, устремленной в будущее стратегии национальной безопасности США, которая может разделить и разрушить китайско-российский военный альянс и обеспечить наше национальное выживание.

Дэвид Пайн - бывший боевой и штабной офицер армии США, магистр Джорджтаунского университета в области исследований проблем национальной безопасности. В настоящее время является заместителем директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам (Congressional EMP Commission).

Дэвид Пайн (David Pyne)