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Военное обозрение

Минобороны Литвы опубликовало кадры отремонтированных в стране и вернувшихся на фронт на Украину танков Leopard ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В Литве были отремонтированы и затем передислоцированы на Украину танки Leopard 2A6 немецкого производства, находившиеся на вооружении ВСУ. Кадры танков опубликовало министерство обороны Литвы.

Как сообщается, данные танки получили различные повреждения во время боев в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ. Их удалось эвакуировать с поля боя, после чего украинское военное ведомство переправило танки в Литву – для ремонтно-восстановительных мероприятий.

В Литве, как и в ряде других стран Восточной Европы, в настоящее время действуют мастерские, занимающиеся ремонтом и модернизацией имеющейся в распоряжении украинских вооруженных сил военной техники. Необходимость создания такой инфраструктуры в странах НАТО была связана с тем, что предприятия на территории самой Украины регулярно подвергаются ударам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

Так как со странами Восточной Европы, поддерживающими киевский режим, Россия в прямом конфликте не находится, литовским и прочим ремонтным предприятиям опасность российских ракетных ударов не угрожает.

Источник изображения: topwar.ru

Танки, которые были отремонтированы в Литве, уже вернулись на фронт на Украину. Впрочем, значительная часть из них, и в этом можно не сомневаться, в обозримом будущем будет или уничтожена, или вновь повреждена, и далеко не факт, что в следующий раз технику можно будет снова переправить в восточноевропейские страны для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Страны Прибалтики наряду с Польшей с самого начала специальной военной операции оказывают украинскому режиму всестороннюю поддержку – не только оружием и деньгами, но и наемниками, лечением раненых военнослужащих ВСУ, ремонтом пострадавшей в боях техники.

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Страны
Литва
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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