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Военное обозрение

ISW: Вооружённые силы РФ по итогам военного конфликта на Украине станут сильнее и опытнее любой армии в мире

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Источник изображения: topwar.ru

Все больше западных военных экспертов признают, что ВС РФ полностью овладели инициативой по всей линии фронта. Более того, в то время как ВСУ испытывают все больше трудностей с вооружениями, боеприпасами и боеспособными военнослужащими всех уровней, российская армия укрепляет и наращивает свое превосходство по всем показателям.

Американский Институт изучения войны (ISW), который никак нельзя заподозрить в симпатиях к РФ, сделал свой прогноз даже не по поводу того, как завершится конфликт на Украине, а о будущем Вооруженных сил России в целом. Военные аналитики пришли к выводу, что российская армия по итогам военного конфликта на Украине станет в разы сильнее, профессиональнее и с колоссальным опытом ведения боевых действий в современных условиях, которого в мире нет ни у кого больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью западному изданию назвал «большим успехом» то, что ВСУ почти два года противостоят «второй армии в мире». Вооруженные силы какой страны глава киевского режима ставит на первое место, он не уточнил. Очевидно, подразумевается армия США.

Однако исследователи ISW не разделяют в полной мере оптимизм украинского президента. В своем отчете они отметили, что военное противостояние с Россией более выгодно США, чем самой Украине. Завоевание Россией всей Украины ни в коем случае не является невозможным, если Соединенные Штаты полностью прекратят или значительно сократят военную помощь и Европа последует их примеру. Что, в принципе, по факту уже и происходит.

Такой исход привел бы потрепанную, но торжествующую российскую армию прямо к границе НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана

— с традиционной долей пропаганды делают вывод американские аналитики.

Ссылаясь на данные американской разведки, эксперты утверждают, что в первые месяцы боев группировка ВС РФ на Украине «потеряла до 90 процентов живой силы и техники». Но затем российская армия восполнила все потери и продолжает усиливаться. Одновременно Россия интенсивно наращивает промышленную базу оборонного сектора страны, чтобы «возместить материальные потери как можно быстрее».

Со временем они (ВС РФ) заменят свое оборудование и восстановят слаженность действий, опираясь на богатый и с таким трудом приобретенный опыт ведения механизированной войны

— прогнозируют аналитики ISW.

Особое внимание они уделяют передовым системам российской противовоздушной обороны, «преодолеть которые могут только американские самолеты-невидимки». Онако США наверняка не будут передавать их Украине, самолеты нужны для сдерживания Китая. Эксперты приходят к выводу, что в будущем Россия может представлять серьезную военную угрозу для НАТО впервые с 1990-х годов. Сроки восстановления могущества российских Вооруженных сил будут зависеть от того, сколько правительство РФ инвестирует в развитие оборонного комплекса и усиление армии.

Для сдерживания и защиты от возобновившейся российской угрозы после полной победы России на Украине Соединенным Штатам придется развернуть в Восточной Европе значительную часть своих сухопутных войск и современных самолетов

— считают исследователи.

Однако для этого придется сместить акценты с поддержки азиатских союзников, защиты Тайваня от потенциального вторжения армии Китая, на сдерживание России в Европе. Одновременное противостояние сразу в двух регионах потребует от США такого количества ресурсов, причем в неопределенной по времени перспективе, что даже Штаты могут не осилить такие расходы, заключают эксперты ISW.

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