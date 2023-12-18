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Военное обозрение

Эстония включила большое количество ракет к ПТРК Javelin в новый пакет военной помощи для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Прибалтийские страны продолжат поддерживать Украину, несмотря даже на то, что сами существуют на дотации Евросоюза. Проигрыш Киева - это страшный сон для лимитрофов, которого нужно не допустить, поэтому поставка оружия и т.д. продолжится. Об отправке очередного пакета военной помощи объявила Эстония.

Министерство национальной обороны Эстонии собрало для украинской армии солидный пакет военной помощи, судя по его стоимости в 80 млн. долларов. Как заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур, основу нового пакета составят боеприпасы, но не артиллерийские, а к противотанковым комплексам и для стрелкового оружия. Также эстонцы передают пулеметы, водолазное оборудование и различную технику. Полный список не раскрывается по "соображениям безопасности".

Последний пакет помощи включает, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и водную технику, а также водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет 80 миллионов евро

- говорится в сообщении эстонского Минобороны.

В Таллине уже заявили, что передача такого большого пакета военной помощи Украине никакого ущерба обороноспособности Эстонии не нанесет, у эстонцев "еще есть". А если не хватит, то запасы можно пополнить в Евросоюзе, тем более, что Брюссель компенсирует отправку помощи Киеву. Этим и пользуются прибалты, сливая на Украину старье и закупая на компенсацию более современное оружие.

Эстонское Минобороны заявляет, что с начала российской СВО отправило ВСУ военной помощи почти на 500 млн. евро, но при этом скромно умалчивает, какую компенсацию получило от ЕС.

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Страны
Украина
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Евросоюз
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