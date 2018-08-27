Два обморока и одна ошибка: как прошел парад в Киеве

Порошенко перепутал слова гимна на военном параде‍

В Киеве прошел военный парад, посвященный Дню независимости страны. В нем приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе представители 18 других стран, а также 250 единиц военной техники и боевая авиация. Парад начался с того, что украинский президент Петр Порошенко зачитал отрывок из бандеровского "Марша украинских националистов", допустив при этом в нем ошибку.

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины, словами из "Марша украинских националистов".

С 1932 года этот марш является гимном "Организации украинских националистов" и ее боевого крыла - "Украинской повстанческой армии" (УПА). В России обе эти организации признаны экстремистскими, а их деятельность запрещена на территории страны.

Всего Порошенко процитировал четыре строки из песни: "Зродились ми великоi години, З пожеж війни і з полум'я вогнів, Плекав нас біль по втраті Украiни, Кормив нас гнів і злість на ворогів".

Однако точно процитировать гимн украинских националистов президенту Порошенко не удалось: он допустил ошибку, прочитав вместо слова "кормив" - "зростив".

После этого украинский президент выступил с речью, полной немалого количества скандальных высказываний. Так, Порошенко заявил, что "Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом", что Украина является гарантом мира в Европе, а также призвал своих сограждан разорвать все связи с общим с Россией историческим прошлым. По его словам, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения "в зону российского влияния".

"Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом", - заявил Порошенко. Он также призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными в то время, как "душа в плену".

Также Порошенко пообещал внести в Верховную раду законопроект, закрепляющий курс Украины на евроинтеграцию. "Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО", - сказал Порошенко. Он также добавил, что законопроект будет зарегистрирован до 4 сентября, когда начнется осенняя сессия Рады. Еще одна законодательная инициатива президента заключается во внесении поправок в военный устав украинской армии, в соответствии с которыми лозунг "Слава Украине" и следующий за ним ответ "Героям слава!" станут главным приветствием в украинской армии.%

На параде 24 августа эта форма приветствия впервые использовалась на Украине официально вместо советского приветствия "Здравия желаю". Однако новаторским его использование назвать нельзя. Лозунг "Слава Украине" с ответом "Героям слава" использовали члены запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в 1941 году. Так что отсылок к бандеровскому прошлому на параде в честь 27-й годовщины независимости Украины было более, чем достаточно.

Во время речи украинского президента солдат почетного караула потерял сознание. Его подхватили стоявшие рядом люди и увели в сторону, после чего почетный караул был сменен. Вероятно, солдату, могло стать плохо из-за жаркой погоды, которая установилась в Киеве.

После того как Порошенко закончил свою речь, прозвучал траурный молебен по украинским солдатам, погибшим в Донбассе.

В этот момент произошел еще один инцидент: в обморок упал солдат Десантно-штурмовых войск. При этом, если первого солдата товарищи успели подхватить, то второй оказался на асфальте.

Коллеги сразу же бросились ему на помощь, оттащили солдата из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.

По завершении молебена началась церемония вручения государственных наград и присвоения высших офицерских званий. Звание "Герой Украины" было присуждено двум бойца ВСУ, одному из них - посмертно.

Также Порошенко присвоил почетные названиям семи подразделениям Вооруженных Сил Украины и трем погранотрядам Государственной пограничной службы Украины. Теперь некоторые бригады будут носить такие названия, как "Запорожская Сечь", "Холодный Яр", "имени героев Карпатской Сечи" и другие.

Из двух часов, в течении которых шел парад, на марш военнослужащих, показ боевой техники и пролет авиации было уделено лишь сорок минут.

В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику прошли 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований.

Среди них впервые были и женские подразделения, сформированные из курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Когда министр обороны Украины Степан Полторак объезжал войска с приветствием, женский полк наравне с остальными военнослужащими ответил ему: "Героям слава".

Помимо украинских солдат, в параде также приняли участие военнослужащие из 18 других стран: Австрии, Азербайджана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, США, Германии, Швеции, Чехии и Черногории.

Численность иностранного контингента при этом было небольшой - всего 300 человек. Такие страны, как, например, Чехия и Канада, были представлены лишь четырьмя военнослужащими.

Техническая часть парада изначально подавалась украинскими военными и политиками как самая впечатляющая. Всего на киевском параде были представлены 250 единиц военной техники.

В составе механизированной колонны проследовали 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов.

В качестве главной гордости украинской армии зрителям были представлены танки Т-84 "Оплот" и Т-84 "Ятаган", созданные на базе советского Т-80. Однако оба этих танка находятся на вооружении ВСУ в единственном экземпляре, да и новыми их назвать тоже нельзя - "Ятаган", например, был создан почти два десятилетия назад.

Также прошла презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных украинскими ОПК. В первую очередь речь идет о ракетном и артиллерийском вооружении: зрителям показали ОТРК "Сапсан", систему залпового огня "Ольха", автоматизированную систему залпового огня "Верба", 155-мм САУ "Богдана", а также модернизированные танки Т-64БВ, оперативно-тактический комплекс "Гром-2" и бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8". Хотя все это вооружение преподносится как уникальные разработки украинских ОПК, на деле практически все они - калька с иностранных разработок, в большинстве своем - российских.

Самоходка "Богдана", например, оказалась недоработанным клоном польской САУ "Краб", а танк "Оплот" - точной копией российского Т-64.

В конечном итоге наиболее эффектно во время проезда колонны техники выглядели полученные ВСУ этой весной американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Завершался парад пролетом украинской авиации над Майданом. Для российских парадов присутствие авиации - абсолютная обыденность, а вот для Украины - редкость. Военная авиация приняла участие в торжественном параде впервые за девять лет.

Пролет авиации был начат с гордости украинского авиастроения - Ан-178, разработанного на АНТК им. О. К. Антонова. Также пролет совершили четыре вертолета Ми-14, самолеты-амфибии Бе-12 и другие советские машины.

Георгий Березовский