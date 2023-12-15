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ТАСС

Путин: РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин с начала контрнаступления ВСУ

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Разбитый украинский танк
Разбитый украинский танк.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По словам президента, "это и есть демилитаризация"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили 747 танков и почти 2,3 тыс. различных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала украинского контрнаступления. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тыс. бронемашин. Вот это и есть демилитаризация" , - сказал Путин. Он уточнил, что Украина получила около 400 танков от западных стран. По словам президента, "западники" дали столько танков, сколько и обещали.

Глава государства также напомнил, что во время переговоров в Стамбуле были согласованы определенные параметры демилитаризации, однако позднее эти договоренности были "выброшены в печку". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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