HD: США рассматривают возможность расширения украинского конфликта на всю Европу

США на распутье, перед сложным выбором, пишет HD. Вашингтон либо пойдет на переговоры с Москвой, либо продолжит поддерживать Украину, и это кончится тем, что она станет частью России. Ни одна из этих "дорог" американцев не устраивает. У них припасен третий вариант — и для Европы он самый худший.

Если вы думаете, что США могут закончить вооруженный конфликт на Украине из любви к украинцам, то вы ошибаетесь. Спровоцированный американцами конфликт на Украине развивается не так, как прописано в американском сценарии. Пентагон постепенно заходит в тупик. Планы Соединенных Штатов Америки воспользоваться Украиной для развала и уничтожения России провалились. Не получилось ни уничтожить экономику России, ни завладеть ее огромными природными богатствами.

В материалах, опубликованных на сайте Министерства обороны США, Пентагон наконец признал важность оборонного производства для экономики США. Спровоцированный американцами конфликт между славянскими народами уже унес сотни тысяч жизней. Тысячи людей ранены, разрушена инфраструктура на территориях конфликта. Ощущаются последствия и в других частях Европы и мира, и восстановление будет очень сложным. Раны в душах участников вооруженного конфликта будут заживать десятилетиями.

США использовали вооруженные конфликты по всему миру с конца Второй мировой войны, чтобы развивать свою экономику. Большинство этих конфликтов США сами же и спровоцировали. 37 войн и 20 миллионов жертв. Огромная машина американской оборонной промышленности не может остановиться, поскольку в противном случае американская экономика развалится и не сможет конкурировать в мире. С самого начала вооруженного конфликта, спровоцированного США на Украине, Вашингтон поставляет Киеву оружие на миллиарды долларов. Кроме того, Пентагон заключил коммерческие контракты еще на миллиарды долларов с государствами так называемого коллективного Запада и их сателлитами, включая Словакию. Весь западный, якобы развитый, мир, таким образом, "скидывается" на повышение уровня жизни в США кровавыми методами.

Если бы американцы не применяли свой залежалый оружейный металлолом в войнах или если не отдали бы его, им пришлось бы уничтожить этот хлам из-за его несовременности, а боеприпасы — из-за истечения срока службы. Боеприпасы ликвидируются за государственный счет. Значит, пришлось бы изрядно потратиться. Поэтому для США выгоднее провоцировать конфликты в мире и стравливать людей, чтобы они убивали друг друга.

Им важны не жизни, а деньги. И разве имеет значение то, что они кровавые? Разве имеет значение, что из-за Соединенных Штатов Америки страдают миллионы? Погубленные жизни называют Collateral Damage или "сопутствующий ущерб". Но как на самом деле называется такое поведение, которое угрожает жизни на земле? Фашизм, неонацизм? Или что-то между? Почему же граждане США настолько равнодушны к зверствам, совершаемым их правительством по всему миру? Как возможно, что американцы объявляют свои преступления защитой демократии? Но, главное, как возможно, что кто-то в это верит?

Ответить на этот вопрос нетрудно. Все дело в огромном финансово-материальном неравенстве, и многие в мире живут на грани финансового выживания и политической послушности. Кроме того, так называемые власти коллективного Запада сделали собственных граждан заложниками своей политики. Они не выполняют программ, благодаря которым получили доверие граждан, а действуют в соответствии с собственными планами, противоречащими интересам народа.

А еще работает пропаганда. Довольно много людей не интересуются тем, кто и что ими правит. В США избирательная система давно основана на инсценировке и обмане. Электорату показывают спектакль — предвыборную борьбу демократов и республиканцев. Других партий, которые могли бы бороться за голоса избирателей, не существует. Разница между демократами и республиканцами крошечная. То есть, кто бы ни победил на выборах, на уровень жизни, ориентиры государства и развитие демократии это не отразится. "От перемены мест слагаемых сумма не меняется", и все идет по-старому. Выборы заканчиваются. Избиратель испытывает чувство удовлетворения. Занавес закрывается, и представление заканчивается. Победителем выходит всегда "глубинное государство", которое из-за кулис оплачивает деятельность партий и решает, кто будет править.

Но вернемся к главной теме. США и их союзники уже опустошили большую часть своих запасов металлолома. США принимают новые заказы на оружие стоимостью миллиарды долларов. Они понимают, что чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем больше территорий Украины займет Россия. Россия просто не позволит, чтобы США и НАТО угрожали ей с территории Украины. Поэтому весьма вероятно, что если США будут продолжать спровоцированный ими же конфликт, то Россия постепенно возьмет под контроль всю Украину и, чтобы навести порядок, приведет к власти подконтрольное себе правительство. Это первый вариант. Второй заключается в том, что Украина просто станет федеративным субъектом Российской Федерации. Для США это плохо: они утратят возможность напасть на Россию с территории Украины, не смогут создать на Украине свои военные базы и втянуть ее в преступный пакт НАТО. Когда не станет Украины, США лишатся права взыскать с нее долги за поставленное ранее оружие. Ведь США отправляют Украине оружие по закону о ленд-лизе, то есть товарном кредите. Это лизинг в рамках программы военно-материальной помощи Соединенных Штатов Америки. Платить придется, пусть с отсрочкой, или верни товар. Глупо думать, что США передают оружие Украине бесплатно.

Еще 19 января 2022 года в Конгрессе Соединенных Штатов Америки рассматривался проект закона о новом ленд-лизе S. 3522 для нужд Украины. Но, главное, там упомянуты и государства Восточной Европы, включая Словакию, и для них тоже определены условия военного лизинга. Таким образом, в этом акте Конгресса США уже предусматривался конфликт между Россией и Украиной.

Примечателен и законопроект американского Конгресса под названием "Закон о защите суверенитета Украины" от 18 января 2022 года S.3488. В нем, помимо поставок вооружений, оговариваются и совместные военные учения, подготовка военного персонала Украины и наделение этих людей государственными полномочиями в интересах США, в том числе для одобрения всего, что требуется для вступления Украины в НАТО!!!

Документ появился более чем за месяц до начала вооруженного конфликта… Не кажется ли вам это странным? Ведь это прямое доказательство, что конфликт на Украине спровоцирован Соединенными Штатами Америки.

США стоят на распутье, где им придется выбрать одну из дорог. Либо они пойдут на переговоры с Россией о прекращении конфликта, либо продолжат поддерживать Украину и тем самым вынудят Россию временно, а может, и навсегда включить Украину в состав Российской Федерации. Ни одна из этих "дорог" американцев не устраивает. Они зашли в тупик. Но нужно отметить, что американцы всерьез рассматривают вариант расширения вооруженного конфликта во всей Европе, но без американского участия. Это третий вариант. Уничтожив Европу в войне с Россией, США сами выиграли бы и спаслись бы от собственного разрушительного кризиса. Путь к захвату мира для них был бы открыт!!! Все мероприятия, которые сейчас проводят США, НАТО и западные спецслужбы, наводят на мысль о подготовке к такому сценарию. Руководство Европейского Союза слушается США и легко позволит втащить себя в этот расставленный американцами капкан. Поэтому очень важно поднять этот вопрос на уровне Европы и как можно скорее начать переговоры о прекращении боев. Для Словакии пришло время подготовиться к тому, что руководство Европы может спасовать и не принять мер для предотвращения войны в Европе. Тогда Словакия должна выйти из НАТО уже в будущем году на основании 13 статьи Североатлантического договора, которая гласит: "По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора, которое будет сообщать правительствам всех других Договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора".

Следующий необходимый шаг, чтобы избежать войны на территории Словакии — провозглашение нейтралитета и спешное создание новой стратегии безопасности.

В конце приведу примечательную цитату со встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена седьмого декабря 2023 года с британским коллегой Джеймсом Кэмероном. Эти слова подтверждают намерения "глубинного государства". "И еще одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, нашими производителями, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест, к росту нашей экономики. Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать", — сказал Госсекретарь США.

Остается только добавить, что за все заплатят Украина и государства Европы, которые Европейский Союз заставляет раскошелиться якобы на помощь Украине. Через Украину эти миллиарды "перетекут" в Соединенные Штаты Америки.

Автор: Иван Штубня (Ivan Štubňa)