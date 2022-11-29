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Эти истребители произведут революцию на Украине

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Группа истребителей МиГ-29
Группа истребителей МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

MWM: МиГ-29М назвали истребителем, способным произвести революцию в ВВС Украины

Перспектива оснащения Украины современными истребителями обсуждается все чаще, пишет MWM. Подходящим кандидатом признали шведский Gripen. Рассматривались и другие варианты — F-15 и даже советский МиГ-29М. Но проблем с их поставкой больше, чем возможностей.

США и их западные союзники продолжают оказывать украинским вооруженным силам масштабную материальную поддержку: с начала конфликта в феврале было поставлено оборудования на десятки миллиардов долларов, и вопрос оснащения Украины современными боевыми самолетами поднимается все чаще. В июле была подтверждена программа обучения украинских летчиков, которая в будущем ускорит переход страны на американские истребители F-16, а в августе были раскрыты подробности о секретном обучении пилотов работе с американскими штурмовиками А-10. В начале ноября британский Королевский объединенный институт оборонных исследований назвал шведский легкий истребитель Gripen наиболее подходящим кандидатом для оснащения ВВС Украины. Рассматривались и другие варианты — например, тяжелые истребители F-15 и даже советские МиГ-29. Ниже приводится оценка четырех ведущих кандидатов для формирования следующего поколения украинского истребительского флота.

МиГ-29/МиГ-29М

С начала боевых действий в феврале основу украинского истребительского флота составил истребитель четвертого поколения МиГ-29. Эти самолеты советской постройки высоко ценятся за низкие потребности в техническом обслуживании и способность работать с коротких импровизированных взлетно-посадочных полос, а также за исключительную маневренность, благодаря чему считаются идеальными для задач противовоздушной обороны на коротких дистанциях. Это повысило ценность МиГов по сравнению с более тяжелыми Су-27 и Су-24, которые значительно дороже в эксплуатации и не состоят на вооружении союзных государств — а это подразумевает сложности с запчастями.

Проблема МиГ-29, как и остальных действующих истребителей украинских ВВС, заключается в их устаревшем вооружении и авионике, из-за чего они не могут всерьез угрожать гораздо более современным российским силам. Еще одно препятствие — использование радаров с механическим сканированием и полуактивных, а не активных ракет класса "воздух – воздух" с радиолокационным наведением. Причем, проблема сохранится даже в том случае, если новые МиГ-29 будут доставлены из стран НАТО, например, из Польши и Словакии, которые получили их в 1980-х, когда входили в Варшавский договор под руководством Советского Союза.

Пожалуй, лучший вариант для Украины, который аналитики обсуждали еще в апреле, заключается в том, чтобы Запад оказал давление на Египет и убедил его продать Киеву свой флот из 46 истребителей МиГ-29М. МиГ-29М — наиболее боеспособная модификация в мире, а египетский флот оснащен к тому же современными ракетами класса "воздух – воздух" Р-77-1 и крылатыми ракетами Х-35, а также другим современным вооружением и РЛС с электронным сканированием. Египетские МиГи оснащены лучше большинства истребителей самих ВВС России, унаследовав при этом низкую потребность в техническом обслуживании и пригодность к эксплуатации в суровых условиях исходного МиГ-29. Кроме того, украинским подразделениям не составит труда их переоборудовать.

Наконец, это позволит избежать рисков, что Россия сможет изучить возможности техники НАТО. При этом МиГи намного дешевле западных самолетов со столь же передовыми радарами и вооружением. При том, что МиГ-29М — пожалуй, идеальный вариант для ВВС Украины, маловероятно, что Египет согласится их поставить, несмотря на давление Запада. Хотя египетское правительство Анвара Садата в 1970-х годах незаконно поставляло в США современные советские истребители, нынешняя администрация заняла в конфликте России и Запада гораздо более нейтральную позицию и едва ли решится разрушить крепнущее партнерство с Москвой в сфере безопасности.

F-16

F-16 — самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. Парк из более 550 штук составляет основу ВВС США и ряда подразделений морской авиации. Самолет разрабатывался в годы холодной войны как недорогой, простой в обслуживании и более легкий аналог высококлассного F-15. Благодаря значительному избытку в нескольких сотен F-16 на балансе ВВС США этот класс называется ведущим кандидатом для оснащения ВВС Украины, хотя остаются вопросы относительно жизнеспособности такой передачи вооружений.

F-16, находящиеся на хранении и в действующих частях НАТО, используют устаревшие РЛС с механическим сканированием, которые гораздо уязвимее к помехам и от которых советская тактическая авиация начала отказываться еще в 1981 году. Немодернизированным F-16 также не хватает возможностей наведения со смещением от линии прицеливания, обеспечиваемых новой ракетой AIM-9X класса "воздух – воздух" и нашлемными прицелами. Из-за этого они окажутся в крайне невыгодном положении не только по сравнению с современными российскими истребителями, но даже по сравнению с нынешними украинскими МиГ-29 и Су-27, которые в свое время получили такие возможности первыми в мире.


Американский истребитель F-16.
Источник: © flickr.com / US Air Force

В результате, чтобы F-16 стал пригодным для боевых действий на Украине, потребуются значительные инвестиции либо в строительство новых единиц, которые обойдутся гораздо дороже любого класса российских истребителей, либо в модернизацию старых планеров до стандарта F-16V с современной авионикой и вооружением. При этом поставка модернизированных F-16 сопряжена с определенными рисками — включая дискредитацию класса в глазах экспортных клиентов, если они понесут большие потери, и компрометацию секретных технологий (российские силы смогут изучить самолет в действии). Наконец, F-16 гораздо менее приспособлен для эксплуатации в суровых условиях, чем МиГ-29.

F-18/F-18E

Среднетяжелые F-18 Hornet и F-18E/F Super Hornet неоднократно назывались в качестве кандидатов на формирование нового украинского истребительного флота. Самолет сложнее и дороже в обслуживании, чем F-16, хотя и считается экономичным относительно своих размеров. Хотя F-18 и F-18E имеют ряд преимуществ по сравнению с F-16, в том числе значительно большую дальность полета и резервный двигатель, они не считаются экономически эффективными и, вероятно, будут хуже соответствовать требованиям украинского театра военных действий. Эти самолеты значительно дороже, у них меньше доступных запчастей, они намного медленнее и менее маневренны, чем F-16, не говоря уже о МиГ-29, что ставит под сомнение их пригодность для противодействия ВВС России.

Gripen

Шведский истребитель Gripen относится к категории очень легких самолетов. Он даже меньше F-16 и сравним скорее с китайско-пакистанским JF-17 или индийским Tejas. Самолет ценится за крайне низкие эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, неприхотлив к наземному вспомогательному оборудованию, а его конструкция оптимизирована для операций с рассредоточенных баз. Gripen разрабатывался для режима работы, аналогичного МиГ-29, одному из самых маневренных реактивных самолетов в мире. Среди западных классов истребителей Gripen лучше всего подходит для эксплуатации в суровых аэродромных условиях, за исключением нового F-35B, разработанного для Корпуса морской пехоты США — на сегодняшний момент он считается самым дорогим серийным истребителем в мире.


Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen.
Источник: © flickr.com, AereiMilitari.org

Gripen гораздо лучше других западных истребителей подходит для нынешнего режима операций на Украине, и в сочетании с низкой стоимостью представляется потенциально идеальным. Однако серьезной проблемой остается доступность истребителя: за более чем 30 лет с момента первого полета было построено менее 300 самолетов, и ни одна страна не имеет резервов, сопоставимых с F-16 и F-18 США.

Большинство операторов Gripen заняли нейтральную позицию относительно продолжающегося конфликта, и лишь сама Швеция и Чехия решительно встали на сторону Киева, равно как и Великобритания, которая эксплуатирует небольшое количество учебных вариантов. Как и F-16, подавляющее большинство Gripen используют устаревшую авионику и радары с механическим сканированием, в то время как современный вариант Gripen E/F произведен в крайне ограниченном количестве. Поскольку в последние годы Gripen крайне неважно выглядел на экспортных рынках, а новых продаж не наблюдалось с 2014 года, перспектива, что Gripen и особенно модификация E/F понесут большие потери в бою с ВВС России, еще больше снизит привлекательность самолета. Этим отчасти и объясняется нерешительность Швеции в поддержке Киева.

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