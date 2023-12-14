Так справится. На Западе задумали сдать Украину и поняли кое-что про Россию (Advance, Хорватия)

Advance: Запад готовится к сдаче Украины

Россия оказалась гораздо более привержена подходу "столько, сколько потребуется", чем Запад, который от него отказался, пишет Advance. США и Европа готовятся сдать Украину. Однако перед Россией сейчас открываются огромные возможности, так что переговоры ей сейчас не нужны, отмечается в статье.

Д. Марьянович

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Вашингтон. С начала вооруженного конфликта он уже много раз бывал в столице США, но нынешний визит может стать самым важным. Тут, как говорится, вопрос стоит остро: "быть или не быть". Теперь ему предстоит выполнить самую тяжелую задачу из всех с начала текущего конфликта. Владимир Зеленский должен убедить американских конгрессменов в том, что помогать Украине нужно, ведь сейчас в Конгрессе сформировалась очень сильная оппозиция. Она блокирует новый пакет военной помощи Украине. Да, пожалуй, не стоит ожидать, что одних слов украинского президента хватит, чтобы изменить сложившееся положение. Но уж точно они не помешают делу, если Владимир Зеленский скажет то, что все более скептически настроенные конгрессмены хотят слышать.

Правда, на этот раз уже не стоит в сотый раз повторять, что Украина — светоч демократии, который защищает Европу, то есть западный мир, от страшных угроз с востока. Подобные образы прекрасно мотивировали в начале вооруженного конфликта, когда еще непонятно было, чего ожидать. Но теперь от Владимира Зеленского ждут чего-то более конкретного, близкого к реальности. Может, он попросит спасти то, что еще можно спасти, то есть предотвратить повторное вступление России в Харьков, предотвратить перелом в Херсоне или даже самый страшный геополитический удар — вероятный выход российских сил к Приднестровью на востоке Молдавии. Может, если Владимир Зеленский заговорит об этих вещах, то добьется большего успеха и сможет поменять ход мыслей республиканской фракции, которая сейчас превратила военный пакет в заложника американской внутренней политики. Потому что рассказы о прорыве российских линий вплоть до Азовского моря или о возвращении контроля над Крымом звучат фантастически, и в последнее время Владимира Зеленского особенно часто упрекают в этом необоснованном оптимизме как союзники, так и сами украинцы.

Когда Владимира Зеленского покидал Киев, на город летели несколько баллистических ракет. Военные источники сообщают, что все ракеты сбиты. Но россияне уже давно не наносили подобных ударов, что наводит на мысль: Россия, вероятно, примется снова систематично обстреливать столицу Украины. Ракетный удар был нанесен всего через две недели после того, как Киев атаковали 75 дронов, и для украинской столицы тот удар тоже стал беспрецедентным. Кроме того, в последние четыре дня российские военно-воздушные силы впервые за три месяца нанесли удар по Киеву тяжелыми бомбардировщиками. Со всеми этими нападениями украинские средства ПВО, как сообщается, боролись чрезвычайно эффективно. Это еще одно напоминание об исключительно важной военной западной помощи, которую получает Украина, так как почти все средства ПВО, обезвреживающие угрозы в небе над Киевом, западного производства и были поставлены в ходе текущего вооруженного конфликта. Чтобы Украина выстояла, ей нужно постоянно получать подкрепление. В противном случае Россия относительно быстро превзойдет нынешние украинские силы, проредит украинскую оборону, и Киев станет уязвим.

Владимиру Зеленскому теперь придется убедить американских конгрессменов все-таки отправить помощь Украине, поскольку без помощи Украина очень скоро окажется в большой опасности. В то же время на Старом континенте множатся новые проблемы для Владимира Зеленского. На текущей неделе состоится саммит Европейского Союза, на котором запланировано голосование о предоставлении 50 миллиардов евро Украине. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан грозится наложить вето, одновременно призывая американских конгрессменов отказаться от поддержки Украины.

Есть еще и президент России Владимир Путин, который, несомненно, с большой радостью взирает на происходящее. Путин чувствует, как и все остальные, что конфликт развивается благоприятно для России, хотя раньше порой казалось иначе (особенно в самом начале вооруженного конфликта, когда события для РФ развивались не лучшим образом). Исключительную стойкость Россия проявила в области экономики, чего, кстати, многие не ожидали. Примерно с того же времени, когда пришло осознание украинского военного провала, то есть провала украинского контрнаступления, все чаще стали признавать и тот факт, что российская экономика оказалась куда более стойкой, чем ожидалось. "Поблагодарить" за это Запад может, прежде всего, азиатские рынки, которые отказались соблюдать санкционный режим против России. Пожалуй, больше всех "отличилась" Индия, хотя многие ошибочно предполагали, что она включится в антироссийскую политику. Но Индия, напротив, закупала большие объемы энергоносителей, которые раньше предназначались для европейского рынка. Свою роль сыграла российская военная экономика, то есть России удалось сосредоточиться на производстве оружия, и теперь эта направленность останется. Отсюда следует еще одно нежелательное последствие для Европы: поддерживая Украину, европейцы получат более сильную в военном отношении Россию.

Главная ошибка заключается в поддержке, оказанной Киеву перед самым началом вооруженного конфликта, то есть поддержке, из-за которой этот конфликт, собственно говоря, и начался. Весь Запад под предводительством США отверг российское предложение, сделанное осенью 2021 года. Россия тогда призвала Запад дистанцироваться от украинского членства в НАТО. Но Запад отказался. В такой ситуации Россия осознала, что вооруженный конфликт — единственное средство остановить расширение Североатлантического альянса. Россия предполагала такой вариант и готовилась к нему на самом деле уже несколько десятилетий.

Теперь, по прошествии почти двух лет, кажется, что Россия просто упорнее. Она больше привержена мантре "столько, сколько потребуется", чем Запад, который от нее постепенно отказывается. На днях Владимир Путин прокомментировал это, сказав, что Украина будет все больше слабеть, а Россия — набираться сил.

"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — сказал президент России в пятницу на торжественном вручении наград в Кремле с шампанским в руках.

Значимое заявление. Между строк читается кое-что, о чем все те, кто предвещает поражение Украины, еще не задумывались. А что если теперь Россия не проявит интереса к мирным переговорам? Что если Киев в ближайшие дни осознает, что у него нет денег ни от Европы, ни от Америки, и если Владимир Зеленский отменит указ, которым сам же себе запретил переговоры с Путиным, но поймет, что Москва изменила тон? До сих пор Москва постоянно заявляла, что заинтересована в переговорах и что это Киев отказывается от любых шагов в данном направлении.

Так и было, и указ Владимира Зеленского — явное тому подтверждение. Россия откровенно сказала о своей готовности к переговорам, когда противоборствующие стороны на фронте оказались в каком-то смысле в одинаковой ситуации. Украина готовилась к большому контрнаступлению, а Россия копала траншеи и выстраивала оборону. Если бы тогда Украина чудом согласилась бы на переговоры, то, возможно, стороны оказались бы в одинаковой позиции и стартовал бы процесс поиска компромиссных решений.

Для Украины такой расклад хуже всего. Все кругом твердят о ее поражении. В то же время с обеих сторон Атлантики украинцам грозит блокада финансирования и вооружений. Палки в колеса ставят не только Орбан и республиканцы. Теперь это общий "тренд", который не так просто остановить. Кто гарантирует, что только Венгрия выступит против помощи Украине? А может, это сделает еще и Словакия, а в следующий раз Нидерланды…

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила агентству AFP, что Кремль не изменил своих максималистских целей, то есть по-прежнему добивается политической капитуляции Киева и передачи обширных украинских территорий России.

Россия может счесть, что перед ней открываются большие возможности, в том числе, совершить масштабный прорыв на фронте. В таком случае "сдача" Украины, которую готовят на Западе, завершится не переговорами, а еще более ожесточенными боями, и тогда страну, которой обещали помогать "столько, сколько потребуется", ждет еще более трагическая судьба.