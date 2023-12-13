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Военное обозрение

«Севмаш» завершил изготовление батопорта для нового сухого дока 35-го СРЗ в Мурманске

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Источник изображения: topwar.ru

Новый двухкамерный сухой док, строительство которого ведется на 35-м судостроительном заводе в Мурманске, в скором времени получит батопорт. Как сообщила пресс-служба ОСК, Севмаш завершил изготовление запирающего устройства для дока.

На Севмаше завершилось изготовление батопорта для нового сухого дока, изделие длиной 78 метров и высотой 22 метра вывели из цеха и отправили на испытания. После прохождения всех тестов батопорт передадут генподрядчику для установки в док, но произойдет это только после открытия навигации в 2024 году.

Контракт на изготовление батопорта был заключен в августе 2021 года. Изделие предназначено для нового 2-х камерного сухого дока на территории 35-го судоремонтного завода. Батопорт - это плавучий гидротехнический затвор, предназначенный для отделения камеры сухого дока от внешней акватории. Именно отсутствие батопорта стало причиной длительной процедуры докования "Адмирала Кузнецова" в сухом доке, поскольку приходилось убирать и восстанавливать земляную перемычку, выполнявшую роль затвора.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что контракт на модернизацию сухого дока на 35-м СРЗ для докования "Адмирала Кузнецова" был заключен в июле 2019 года после затопления плавучего дока ПД-50. Сама модернизация заключается в перестройке двух смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. По итогам модернизации будет создан самый большой в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который будет иметь длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Севмаш
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