Войти
Военное обозрение

Латвия подписала контракт на поставку подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Латвия вооружается береговыми ракетными комплексами, Министерство обороны республики подписало соглашение о закупке одного подвижного БРК Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM. Об этом говорится в сообщении латвийского военного ведомства.

США поставят Латвии один подвижный береговой ракетный комплекс NSM CDS по линии программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Комплекс будет доставлен в республику в 2027 году, точные сроки не называются. Стоимость закупки составит 105 млн. долларов, однако 70% суммы американцы покроют сами.

Продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) Госдеп США одобрил в начале мая этого года. Вместе с самим БРК в пакет должны войти тактические, телеметрические и учебные ракеты, мобильные операционные платформы, интеграционное оборудование, запчасти, а также специальное оборудование для работы с боеприпасами.

Как заявили в Пентагоне, США крайне заинтересованы в усилении береговой обороны стран Прибалтики, чтобы они могли противостоять угрозе со стороны "восточного соседа". Сами лимитрофы во главе с Польшей мечтают о блокаде Балтийского моря для российских кораблей и судов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Польша
США
Продукция
NSM
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.09.2023
Польша заказала еще четыре береговых подвижных комплекса с ракетами NSM
10.12.2018
Brexit не помешает: британские войска идут в Эстонию
25.09.2017
Стратегические уловки Пентагона
17.01.2017
Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться
23.05.2016
Запад пугает ядерной войной
18.12.2014
Российское ядерное оружие приближается к НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 07:35
  • 57414
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 06:38
  • 4
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410