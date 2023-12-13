Латвия подписала контракт на поставку подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System

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Латвия вооружается береговыми ракетными комплексами, Министерство обороны республики подписало соглашение о закупке одного подвижного БРК Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM. Об этом говорится в сообщении латвийского военного ведомства.

США поставят Латвии один подвижный береговой ракетный комплекс NSM CDS по линии программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Комплекс будет доставлен в республику в 2027 году, точные сроки не называются. Стоимость закупки составит 105 млн. долларов, однако 70% суммы американцы покроют сами.

Продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) Госдеп США одобрил в начале мая этого года. Вместе с самим БРК в пакет должны войти тактические, телеметрические и учебные ракеты, мобильные операционные платформы, интеграционное оборудование, запчасти, а также специальное оборудование для работы с боеприпасами.

Как заявили в Пентагоне, США крайне заинтересованы в усилении береговой обороны стран Прибалтики, чтобы они могли противостоять угрозе со стороны "восточного соседа". Сами лимитрофы во главе с Польшей мечтают о блокаде Балтийского моря для российских кораблей и судов.