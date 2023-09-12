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Польша заказала еще четыре береговых подвижных комплекса с ракетами NSM

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5 сентября 2023 года в ходе проходившей в Кельце (Польша) оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт с норвежской группой Kongsberg на приобретение для военно-морскх сил Польши четырех дополнительных береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов NSM СDS (Coastal Defence System) с ракетами NSM. Стоимость контракта составляет около 8 млрд злотых с НДС (1,8 млрд евро). Это крупнейший единовременный контракт в истории Kongsberg.

Самоходные пусковые установки польского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса NDR (NSM СDS) с ракетами Kongsberg NSM на базе польского военного автомобиля Jelcz P662D.43 в ходе развертывания в Румынии для участия в многонациональных учениях НАТО Sea Shield 21, март 2021 года (c) Michał Pietrzak / ВМС Польши

Поставка комплексов Польше намечена на 2026-2032 годы и должна включать также "несколько сотен" ракет новой версии NSM Block 1A.

Напомним, что ВМС Польши к настоящему времени уже имеют два комплектных комплекса (дивизиона) берегового ракетного комплекса NSM СDS, именуемого в Польше NDR (Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy). Первый комплекс (дивизион) NDR был приобретен Польшей в 2008 году и поставлен в 2012 году, а второй был заказан за 800 млн злотых в 2014 году и поставлен в 2017 году. Оба контракта сопровождались офсетными соглашениями и передачей технологий, благодаря чему польской промышленностью были созданы компетенции для поддержки комплексов NDR и ракет NSM. Всего, по имеющим данным, Польшей в рамках этих контрактов были получены 74 ракеты NSM Block 1. ВМС Польши первыми приобрели ракеты NSM в варианте берегового базирования.

Два комплектных комплекса (дивизиона) NDR в ВМС Польши входят в состав берегового ракетного соединения Morska Jednostka Rakietowa. Каждый дивизион состоит из двух батарей, включающих по три подвижные пусковые установки с четырьмя ракетами и машину управления огнем. Кроме них, в состав комплекса NDR входят машины управления батарей и дивизиона, узлы мобильной связи, подвижная РЛС обнаружения и сопровождения целей производства польского предприятия PIT-RADWAR и машины тылового обеспечения. Комплекс NDR рассчитан на использование главным образом внешнего целеуказания, что обеспечивается наличием большого количества машин управления и связи. Все элементы комплекса NDR выполнены на шасси польских военных автомобилей Jelcz.

Летом 2023 года появились сообщения о ведущихся переговорах о продаже Польшей Украине батареи или даже дивизиона берегового подвижного ракетного комплекса NDR из состава польских ВМС.

После ВМС Польши береговые комплексы с этими ракетами решили заказать морская пехота США, а также Румыния и Латвия (эти две страны приобретают данные комплексы в США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales - FMS).

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