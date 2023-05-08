Планируемая поставка Латвии берегового подвижного ракетного комплекса с ракетами NSM

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 2 мая 2023 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Латвии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) одного подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM производства норвежской группы Kongsberg. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 110 млн долл, включая ракеты, а также пакеты обучения и технической поддержки.

Распространяемая норвежской группой Kоngsberg в качестве изображения пусковой установки подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM фотография пусковой установки польского берегового комплекса с ракетами NSM на базе польского военного автомобиля Jelcz P662D.43 (6х6) (с) Kоngsberg

В июле 2022 года латвийские СМИ сообщили, что министерство обороны Латвии планирует закупку подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса и получило несколько предложений от различных потенциальных поставщиков. В декабре 2022 года появились сообщения, что выбор сделан в пользу комплекса с ракетами NSM. Видимо, теперь уведомление DSCA свидетельствует об окончательном выборе Латвии в пользу комплекса NSM CDS, фактически совместно производимого Kongsberg и американской корпорацией Rаytheon. Официально в уведомлении DSCA сообщается, что "генеральный подрядчик еще должен быть определен".

Ранее первыми заказчиками комплекса NSM CDS стали морская пехота США и вооруженные силы Румынии. Румыния в апреле 2021 года заключила межправительственное соглашение с США о закупке двух его батарей по линии FMS с общей стоимостью 286 млн долл, с поставкой к концу 2024 года. В декабре 2022 года ВМС США выдали Raytheon Missiles & Defense как генеральному подрядчику непосредственный контракт на 217 млн долл на производство и поставку комплекта комплекса NSM CDS Румынии, с реализацией работ (технической поддержки и обучения) до сентября 2028 года. При этом фактически 60% объема стоимости работ будет выполнять норвежская группа Kongsberg (производство самих противокорабельных ракет NSM).

До того в октябре 2020 года DSCA выпустило уведомление о предстоящей продаже Румынии по линии FMS двух батарей комплекса NSM CDS с предполагаемой стоимостью 300 млн долл. Согласно уведомлению, для двух батарей в поставку должны были войти суммарно четыре самоходные пусковые установки Mobile Launch Vehicle, два командных пункта Coastal Defense System Fire Distribution Center (FCC, разработаны Kongsberg на основе командного пункта ЗРК NASAMS), и неуказанное количество транспортно-заряжающих машин и противокорабельных ракет NSM.

Ранее береговые подвижные противокорабельные ракетные комплексы с ракетами NSM непосредственно у Kongsberg в рамках ряда контрактов с 2008 по 2016 годы приобрела Польша, сейчас имеющая два дивизиона (батареи) этих систем (поставленных в 2012 и 2017 годах). В конце апреля 2023 года появились сообщения, что министерство национальной обороны Польши завершает переговоры с группой Kongsberg о закупке новой крупной партии береговых подвижных ракетных комплексов с противокорабельными ракетами NSM для ВМС Польши, при этом предполагаемая стоимость нового контракта составит более 3 млрд злотых (более 720 млн долл).